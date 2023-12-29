У МВФ відповіли, чи готові фінансувати додаткові військові видатки України

МВФ радить Україні краще керувати фінансами та реалізовувати Нацстратегію доходів

Міжнародний валютний фонд готовий допомагати Україні закривати основні потреби країни у фінансуванні – захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти й так далі. Але додаткові військові видатки, якщо вони виникнуть, зокрема витрати на мобілізацію та ведення війни, Україні доведеться закривати за рахунок генерування внутрішніх надходжень.

Про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер, повідомляє "Голос Америки". Заява Кеммера стала відповіддю на питання, чи готовий МВФ допомогати Україні саме з військовими видатками.

"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження. Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками", – сказав він.

На думку Кеммера, у генерації додаткових внутрішніх надходжень Україні повинне допомогти краще управління фінансами. Також Україні допоможе у роботі над збільшенням своїх надходжень Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив український уряд.

Раніше "Телеграф" писав, що український уряд ініціює термінову зустріч з міжнародними партнерами, оскільки існує велика невизначеність щодо спроможностей українського бюджету на початку 2024 року. Стан українських фінансів викликає тривогу, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що фінансування Україні потрібно вже у наступному місяці.

Дефіцит зовнішньої допомоги підштовхне економіку, що відновлюється, до повернення в режим виживання. Тому є ризик, що мільйони українців можуть залишитися без зарплат та пенсій.