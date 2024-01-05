Прогнози похмурі: в ООН зробили заяву про стан світової економіки

В організації розповіли, що заважає зростанню глобальної економіки

В ООН побачили похмурі економічні прогнози на найближчу перспективу. Там зазначили, що темпи зростання світової економіки сповільняться до 2,4% у 2024 році порівняно з 2,7% у 2023 році.

Високі відсоткові ставки, подальша ескалація конфліктів, млява міжнародна торгівля та почастішання природних лих становлять серйозні виклики для зростання глобальної економіки. Про це свідчить доповідь Організації.

"Затяжний період високих процентних ставок, подальша ескалація конфліктів, млява міжнародна торгівля та почастішання природних лих, пов’язаних зі зміною клімату, становлять серйозні виклики для зростання глобальної економіки", — вважають економісти ООН.

Прогнозується, що у низці великих розвинених країн, особливо в США, у 2024 році зростання сповільниться з огляду на високі відсоткові ставки, скорочення споживчих витрат та погіршення ситуації на ринку праці.

Короткострокові перспективи зростання в багатьох країнах, що розвиваються, особливо в Східній та Західній Азії, Латинській Америці та Карибському басейні, також погіршуються через несприятливу фінансову кон’юнктуру, фіскальні обмеження і млявий зовнішній попит.

Глобальна інфляція знижуватиметься з приблизно 5,7% у 2023 році до 3,9% у 2024 році. Але економісти ООН вважають, що подальша ескалація геополітичних конфліктів може вплинути на її зростання.

Для порівняння, до пандемії COVID-19 річне зростання економіки склало близько 3%.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Міжнародний валютний фонд, який схвалив перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, розробив три сценарії для нашої країни – базовий, негативний та позитивний. У базовому війна закінчиться 2024-го року, а в негативному — затягнеться до кінця 2025-го, що призведе до падіння ВВП наступного року на 5%.