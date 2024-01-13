Екснардеп Борислав Береза розповів, чому сусідні країни можуть мати різні економіки.

Домінікана — населення 10 734 000, ВВП на душу населення 10 319 $. Гаїті населення 9893000, ВВП на душу населення 1242 $.

Домініканська Республіка і Гаїті — це один острів, спочатку схожі стартові позиції, але яка різниця в підсумковому результаті!

Південна Корея — населення 51732000, ВВП на душу населення 41415 $. Північна Корея — населення 25713000, ВВП на душу населення 685 $

Республіка Корея та КНДР — це, за фактом, держава штучно розсічена навпіл, спочатку схожі стартові позиції, але яка різниця в підсумковому результаті!

Польща — населення 38 313 000, ВВП на душу населення 16179 $. Україна — населення 42 220 000, ВВП на душу населення до початку повномасштабної війни 3 220 $

Польща та Україна не просто перебувають в одній локації, а й фактично майже одночасно почали формувати державну політику після виходу з-під контролю Кремля. Стартова позиція України була сильнішою, ніж у Польщі. А результат знаєте?

Можливості є завжди. Ними треба скористатися. І керівництво держави робить вибір. Або займається своїми інтересами, або інтересами держави та громадян.

Кожен народ обирає той вектор і той уряд, на який заслуговує. Поки що самі не змінимося — нічого не зміниться. До тих пір, поки не почнемо критично мислити та не навчимося аналізувати, можна не розраховувати на якісні зміни. І за нас цієї роботи ніхто не зробить.

Джерело: пост Берези в Telegram.