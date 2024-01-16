Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, о чем говорил российский диктатор на своем выступлении

Путин сегодня на форуме "Малая Родина – сила России", кроме анекдота о плесенном сыре и сосисках, сделал несколько интересных заявлений.

В частности, он возмутился тем, что страны Балтии "выбрасывают русскоязычных за границу" и это входит в сферу национальных интересов России. Намек на нападение "для защиты русскоязычных"?

Следует отметить, что этот намек полностью совпадает с одним из сценариев начала войны по публикации Bild. Возможно, публикация действительно основана на утечке информации из европейских спецслужб – потому что описанное развитие событий нельзя назвать фантастическим. Возможно, публикация основана на "секретном документе", подготовленном ФСБ или ГРУ РФ для устрашения. А версия, что это просто "одна из легенд предстоящих учений войск Германии или НАТО" выглядит все менее правдоподобной. Очень похоже на реальные возможные перспективы. Хотя в конце концов одно не исключает другого: для легенд часто применяют вероятное развитие событий, а не вполне вымышленные обстоятельства.

Но общий итог этого момента: в Кремле действительно оценивают возможность использовать и балтийских русскоязычных в качестве повода для нападения, если он будет признан выгодным.

Странный кашель (раз 10 прокашлялся) во время глупых реплик об Украине просто прибавил градус бред. Например, уход войск из-под Киева – это был такой "знак" от Кремля, что Путин серьезно готов договариваться, а вовсе не бегство оккупантов от ВСУ и ТРО (уже доказано, что наибольшие потери Россия понесла именно в момент глубочайшей оккупации наших территорий в начале полномасштабного вторжения). Очевидно, без натужного выкашливания эта ложь просто не лезла даже из путинской глотки.

И еще одно заявление Путина: Украина не хочет мирных переговоров. Я определил главный посыл: "чем дольше Украина будет в состоянии войны с Россией – тем меньше у нее территории будет оставаться и тем меньше будет у Путина желание договариваться, поэтому договаривайтесь сейчас". Если учесть постоянную привычку Путина врать, то это можно считать признанием, что оккупационным войскам все труднее держать оборону оккупированного. И Путин, несмотря на всю дозировку информации для него, опасается, что ВСУ будут постепенно вытеснять российские войска из Украины. Особенно если дальнобойные ракеты позволят разрушить военную логистику прифронтовой зоны и приграничных российских регионов: обеспечение оккупационных подразделений наиболее необходимым для выживания и обстрелов.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram.