Россия нападет на Европу в 2025 году? Что известно о возможных планах Путина и как на Западе бьют тревогу

С последним годом ряд стран обратили внимание на перевооружение России и призвали делать то же самое.

Россия посматривает на Европу, чтобы напасть в последующие годы — с такими заявлениями в последний год выступили ряд западных СМИ со ссылкой на разведку, целые аналитические центры и отдельные политики. Последнее такое сообщение появилось в немецком таблоиде Bild, тот сослался на секретный документ Бундесвера. "Телеграф" напоминает, какие именно страны били тревогу относительно потенциального нападения, и какие возможные сценарии обсуждаются.

О чем секретный "документ" Берлина

Издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера сообщило, что Германия и НАТО якобы готовятся к большому нападению России весной 2025 года. События описываются месяц за месяцем, а в том, что Россия, вероятно, планирует воспользоваться отсутствием лидера США в течение нескольких недель после выборов, а также привлечь Беларусь к нападению. Речь идет о периоде между уходом с поста президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность преемника в январе 2025 года. Сценарий "Оборона Альянса 2025" выглядит так:

"Бундесвер готовится к атаке Путина"

в феврале 2024 года Россия запускает волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек,

Россия запускает волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек, далее Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое до июня "отвергает украинскую армию назад".

РФ начинает действовать против Запада в июле Сначала это гибридная атака , которая становится более отчетливой. Среди средств кибератаки и другие формы в странах Балтии, а также столкновения, которые Россия может использовать в качестве повода для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

, которая становится более отчетливой. Среди средств кибератаки и другие формы в странах Балтии, а также столкновения, которые Россия может использовать в качестве повода для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси. Обострение может произойти в октябре, если Россия опрокинет войска и ракеты средней дальности в Калининград.

опрокинет войска и ракеты средней дальности в Калининград. С декабря 2024 г. в районе "Сувальского коридора" может произойти искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

* Сувальский коридор – узкая полоса Европы на севере Польши возле города Сувалки. Соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальной частью НАТО, в то же время отделяет Беларусь от Калининграда. Этот участок называют "мягким подбрюшьем" НАТО, поскольку в случае серьезных перипетий он может отрезать Литву, Латвию и Эстонию от остальных союзников НАТО.

Крошечный коридор Европы возле города Сувалки (Польша)

Отпор НАТО начнется через 30 дней, говорится в плане. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 тысяч военных, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера. Вопрос, будет ли Россия сдержана НАТО, остается открытым.

В Министерстве обороны Германии заявили, что рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, являются частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии. А директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс сказал, что материал Bild основывается на документе, являющемся учебным сценарием, вымышленной ситуацией. Мол, он направлен на то, чтобы проверить возможности и не являются данными разведки.

Ситуации конечно разные, но однажды прогноз Bild уже сбылся. Издание в 2021 году публиковало карту наступления на Украину со стороны России, где было предусмотрено наступление с территории Беларуси, упомянутое Харьков и наступление юга для обеспечения поставок в Крым. Таблоид ошибся только по высадке десанта РФ в Одесской области.

Волна панических предостережений в Европе

В информационном пространстве в течение прошлого года то и дело появлялись панические сообщения о возможном нападении России, причем звучали они от разных стран НАТО. Причем эти беспокойства высказываются на всех уровнях: от аналитиков до источников разведки в медиа. Все обращают внимание на то, что Россия делает усилия по перевооружению и переводу экономики на военные рельсы.

Нападение следующей зимой

В конце декабря 2023 Bild со ссылкой на европейскую разведку написал, что та допускает нападение РФ на Европу следующей зимой. Там также считают, что РФ может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся "без лидера" и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.

До войны Европы с НАТО осталось 6-10 лет, — исследование DGAP

Аналитическая записка Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) в ноябре 2023 года предупредила, что НАТО имеет от 5 до 9 лет, чтобы подготовиться к возможному нападению России на территорию Альянса, если война в Украине будет заморожена. Эксперты считают, что Москва будет быстро наращивать военные возможности, поэтому НАТО нужно иметь такое же наращивание, чтобы иметь возможность отразить атаку и предотвратить конфликт еще перед его началом, отбив желание нападать. Там вероятным назвали сценарий нападения на страны Балтии.

Россия может напасть в ближайшие несколько лет

В то же время прогнозы, звучащие из соседней страны, менее оптимистичны и звучат призывы готовиться к возможности войны в ближайшие годы. Такое заявление делал премьер-министр Польши Дональд Туск в январе этого года. Он обратил внимание на то, что почти вся российская экономика перешла на военные рельсы. Мол, неплохо бы усилить безопасность границ Польши и ПВО, ЕС должен вооружиться до зубов, иначе РФ нападет:

"Вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским мы подготовили такую ​​инициативу, призыв учесть потребности европейской оружейной промышленности…российская экономика перешла на систему перевооружения военного времени, и, конечно, Европа сильно отстает. Мы хотим мобилизовать и использовать все доступные дипломатические средства, чтобы заставить ЕС понять, что без радикально усиленных военных усилий мы останемся далеко позади, а это значит одно: Европа подвергнется прямой российской атаке в последующие несколько лет", — предупредил премьер-министр.

Туск говорит, что Европа должна быть военно сильнее России. Ибо российская агрессия может разразиться, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным.

Руководитель Управления национальной безопасности Польши Яцек Сивера в интервью Nasz Dziennik также заявлял, что временные рамки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если Европа хочет избежать войны, нужно принять более короткий, 3-летний временной горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации. Это время, когда на восточном фланге должен быть создан потенциал, являющийся четким сигналом сдерживания агрессии.

Швеция

Призывы готовиться к войне раздаются от Швеции, которая уже больше года ждет одобрения заявки на вступление в НАТО. В начале января главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

"В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны", — заявил министр гражданской обороны, призвав всех должностных лиц иметь план на случай непредвиденных ситуаций. К примеру, обеспечить пункты убежища, разработать чрезвычайный план водоснабжения и поставок продуктов. Также министр посоветовал работникам поинтересоваться у своего работодателя, какой будет их роль в организации подготовки к войне на рабочем месте.

В Великобритании остерегались подводных диверсий

В апреле 2023 года член парламента Великобритании Боб Сили писал в статье для Telegraph, что Путин готовится атаковать критически важную инфраструктуру Великобритании и Европы в случае полномасштабной войны с Западом. Мол, российские корабли-разведчики наносят на свои карты ветровые электростанции и кабели у британского побережья для будущих атак. Также политик сетовал, что Британия не готова и ставил в пример Польшу, которая перевооружается на суше беспрецедентными темпами.

"Россия ищет уязвимые места Европы. Кроме еды, ежедневными критическими потребностями современного общества являются энергия и коммуникации. Подводных артерий современной цивилизации удивительно мало. Например, только три трубопровода обеспечивают 43% базовых поставок газа. 5 соединительных линий поставляют электроэнергию в Европу и из них (и еще одна между Великобританией и Ирландией). Существует больше кабелей связи, всего около 70, но относительно небольшое количество подводных диверсий может остановить наш мир без всякого выстрела", — писал Сили.

Он оценил, что морская оборона является сферой, где Великобритания может лидировать, работая со скандинавскими, североморскими и балтийскими союзниками. Все эти морские страны заинтересованы в предотвращении российских диверсий.

Ранее "Телеграф" писал, что в правительстве Швеции обратились к гражданам страны и призвали их готовиться к войне.