Россия может напасть на Европу? В НАТО назвали страны, котором грозит опасность

Война против Украины истощает РФ, но страна-агрессов со временем восстановится, считает адмирал

В НАТО не исключают, что Россия в будущем может открыть второй фронт. На этот раз целью могут стать страны Европы.

Беспокойство на этот счет выразил начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман, передает VRT News. По его словам, не исключено, что Путин захочет напасть на Молдову или страны Балтии.

Адмирал отметил, что на такие мысли его натолкнула агрессивная риторика Владимира Путина, а также то, что Россия становится на "военные рельсы". Мишель Хофман призывает Европу подготовиться к вероятной войне.

"Мы видим, что Россия перешла к военной экономике. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились… Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Либо на юге, либо в Молдове, либо в странах Балтии", — заявил адмирал Хофман.

По его словам, нападение может произойти "через несколько лет". Хофман также считает, что Россия может ослабнуть из-за длительной войны против Украины, но в итоге сможет "восстановить военную машину и свои вооруженные силы".

К тому же полномасштабное вторжение в Украину говорит о том, что для России напасть на соседа раз плюнуть.

"Они уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны увидеть, что у нас есть возможность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать в случае необходимости", — подчеркнул Мишель Хофман.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии тоже призывает Европу подготовиться к войне с Россией. Министр обороны страны считает, что США неизбежно сократят свое присутствие на континенте.