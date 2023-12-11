Армии уже готовятся: в США сделали заявление по поводу российских планов на Балтию

У НАТО есть новые планы войны против захватчика, новая стратегия и новая доктрина

НАТО не будет ожидать восстановления российской армии после того, как она потерпит поражение в Украине и переключит вектор внимания на Европу. Альянс обеспечит страны Балтии, в первую очередь Латвию, всем необходимым для защиты от российских террористов.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулиан Смит в интервью изданию LSM. Комментируя опасения балтийских стран, что они могут стать следующими объектами агрессии россии, Смит заверила, что НАТО будет защищать своих членов.

"Важно, что НАТО не ждет. НАТО очень сосредоточено на ваших потребностях безопасности в реальном времени. Мы понимаем, что страны Балтии эту агрессивную войну ощущают иначе, чем другие страны-участницы Альянса. И по этой причине с первого дня, с самого начала войны мы немедленно начали посылать силы в Восточную Европу", – напомнила она.

Смит также заявила, что у НАТО есть новые планы войны против захватчика, новая стратегия и новая доктрина, которые должны обеспечить способность Альянса защитить свою территорию. Первое место занимает противодействие гибридным угрозам – вопросы кибербезопасности, борьба с дезинформацией, защита критической инфраструктуры.

"Альянс готовится сдерживать и защищаться против любого вида агрессии россии на территории НАТО", – резюмировала она.

Ранее "Телеграф" писал, что Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупредил, что россия может напасть на страны Балтии, а боевые действия могут продолжаться на территории самого НАТО уже через 6-10 лет.

Также в течение последних дней по страницам мировых СМИ пробежала паника — стали появляться статьи, где проговариваются различные ситуации, в том числе что будет в случае поражения Украины. Так, Economist предполагает, что путин может победить в Украине, а Запад делает недостаточно, чтобы его остановить, а The Telegraph предупредил, что Европа должна перевооружиться для победы над российским диктатором. Поэтому "Телеграф" копнул измену подробнее и рассказывает, какие настроения сейчас преобладают на Западе.