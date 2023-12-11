Армії вже готуються: в США зробили заяву щодо російських планів на Балтію

НАТО має нові плани війни проти загарбника, нову стратегію та нову доктрину

НАТО не буде очікувати на відновлення російської армії після того, як вона зазнає поразки в Україні та перемикне вектор уваги на Європу. Альянс забезпечить країни Балтії, насамперед Латвію, усім необхідним для захисту від російських терористів.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліана Сміт в інтерв'ю виданню LSM. Коментуючи побоювання балтійських країн, що вони можуть стати наступними об'єктами агресії рф, Сміт запевнила, що НАТО буде захищати своїх членів.

"Важливо, що НАТО не чекає. НАТО дуже зосереджено на ваших потребах безпеки в реальному часі. Ми розуміємо, що країни Балтії цю агресивну війну відчувають інакше, ніж інші країни-учасниці Альянсу. І з цієї причини з першого дня, з самого початку війни ми негайно почали посилати сили в Східну Європу", – нагадала вона.

Сміт також заявила, що НАТО має нові плани війни проти загарбника, нову стратегію та нову доктрину, які повинні забезпечити здатність Альянсу захистити свою територію. Перше місце посідає протидія гібридним загрозам – кібербезпекові питання, боротьба з дезинформацією, захист критичної інфраструктури.

"Альянс готується стримувати та захищатися проти будь-якого виду агресії Росії на території НАТО", – резюмувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Німецька рада з міжнародних відносин (DGAP) попередила, що росія може напасти на країни Балтії, а бойові дії можуть тривати на території самого НАТО вже через 6-10 років.

Також протягом кількох останніх днів сторінками світових ЗМІ пробігла паніка — стали з'являтися статті, де проговорюються різні ситуації, у тому числі що буде у разі поразки України. Так, Economist припускає, що путін може перемогти в України, а Захід робить недостатньо, щоб його зупинити, а The Telegraph попередив, що Європа повинна переозброїтися для перемоги над російським диктатором. Тому "Телеграф" копнув зраду детальніше та розповідає, які настрої нині на Заході.