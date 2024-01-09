В правительстве Швеции призывают готовиться к войне: напомнили об опыте Украины

Министр отметил, что темпы подготовки Швеции к худшему сценарию слишком медленны

После нападения России на Украину в Европе постепенно начинают приходить к пониманию того, что война может добраться и до них. Так граждан Швеции прямо призвали готовиться к боевым действиям.

Как рассказал во время выступления на ежегодной национальной конференции Folk och Försvars министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, все граждане страны должны быть готовы к тому, что период мира может закончиться внезапно.

По его словам, страна жила в мире в последние 210 лет, но чувство безопасности не должно вводить граждан в заблуждение.

"Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и ясно: в Швеции может быть война", — сказал министр.

При этом Болин призвал граждан страны пока есть возможность подумать о том, что они будут делать, если худший сценарий все же произойдет. Кроме того, он привел в пример опыт украинцев, которые свой индивидуальный выбор делали с 2014 года.

"К моменту полномасштабного вторжения в феврале 2022 года украинский народ – индивидуально и коллективно – формулировал свой ответ: мы – народ, и общество, которое встретит тотальную войну тотальным сопротивлением – и это было именно то, что они сделали. Российские наступательные силы столкнулись с единой силой всего украинского общества. Такого рода усилия могут быть предприняты достаточно быстро только в том случае, если подавляющее большинство будет осведомлено о ситуации и поймет, что поставлено на карту", — добавил Болин.

Министр также отметил, что подготовка к обороне страны идет недостаточно быстро, а время для Швеции остается "самым ценным невозобновляемым ресурсом".

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём ранее заявлял, что угроза от России для всей Европы будет исходить до тех пор, пока она будет нарушать положения Устава ООН.