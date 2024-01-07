"Фундаментальное условие": в Европе заговорили о создании собственной армии

Итальянский министр предлагает изменить структуру руководства ЕС

Европейский Союз должен сформировать свою объединенную армию. Она могла бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он отметил, что более тесное европейское сотрудничество в оборонной сфере является приоритетом для возглавляемой им партии Forza Italia.

"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для того, чтобы иметь возможность иметь эффективную европейскую внешнюю политику", — сказал министр.

По мнению Таяни, в мире с такими мощными игроками, как Соединенные Штаты, Китай, Индия, Россия, с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут быть защищены тем, что уже существует, а именно Европейским Союзом. Он подчеркнул, что 27 стран ЕС должны оптимизировать свое руководство и иметь единое президентство, а не нынешнюю структуру, когда есть президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военно-воздушные силы Североатлантического альянса (НАТО) более 300 раз реагировали на приближение военных самолетов РФ к воздушному пространству Альянса. Подобные инциденты чаще всего фиксировались над Балтийским морем.