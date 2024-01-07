"Фундаментальна умова": у Європі заговорили про створення власної армії

Італійський міністр пропонує змінити структуру керівництва ЄС

Європейський Союз повинен сформувати власну об’єднану армію. Вона могла б зіграти роль у підтриманні миру та запобіганні конфліктам.

Про це в інтерв'ю італійській газеті La Stampa заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він зазначив, тісніша європейська співпраця в оборонній сфері є пріоритетом для партії Forza Italia, яку він очолює.

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати можливість мати ефективну європейську зовнішню політику", — сказав міністр.

На думку Таяні, у світі з такими потужними гравцями, як Сполучені Штати, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції чи Словенії можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським Союзом. Він підкреслив, що 27 країн ЄС повинні оптимізувати своє керівництво та мати єдине президентство, а не нинішню структуру, коли є президент Європейської ради та президент Європейської комісії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військово-повітряні сили Північноатлантичного альянсу (НАТО) понад 300 разів реагували на наближення військових літаків РФ до повітряного простору Альянсу. Подібні інциденти найчастіше фіксувалися над Балтійським морем.