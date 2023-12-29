Винищувачі НАТО сотні разів на рік піднімалися на перехоплення російської авіації: подробиці

Найчастіше перехоплення відбувалися у повітряному просторі над Балтійським морем.

Військово-повітряні сили Північноатлантичного альянсу (НАТО) понад 300 разів реагували на наближення військових літаків РФ до повітряного простору Альянсу. Подібні інциденти найчастіше фіксувалися над Балтійським морем.

Повітряні контакти здебільшого були професійними. Про це розповів виконувач обов’язків спікера НАТО Ділан Уайт, пише "Європейська правда".

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"Переважна більшість повітряних зіткнень між НАТО та російськими літаками були безпечними та професійними. Порушення повітряного простору НАТО російською військовою авіацією залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними", ― сказав Уайт.

До Балтійського моря мають вихід одразу кілька країн-учасниць Альянсу: Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Данія. Швеція також омивається Балтійським морем. Але вона поки що не увійшла до складу НАТО. Вихід до моря є й у РФ.

Нагадаємо, що НАТО посилило патрулювання повітряного простору на східному фланзі після вторгнення Росії до України. Там працюють постійні місії. Під час наближення російських літаків підіймаються винищувачі Альянсу.

Останнім часом повітряні судна із РФ не передають транспондерний код. Він потрібен для того, щоб дізнатися висоту та місцеперебування літаків. Так само російські пілоти не передають плани польотів і не виходять на зв’язок із диспетчерами повітряного руху.

У червні 2023 року міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявляв, що лише за 3 тижні союзники по Альянсу перехопили 21 російський літак під час місії у Естонії. Це були бойові та транспортні повітряні судна. Серед них також опинилися літаки для збору інформації.

Раніше "Телеграф" писав про російську провокацію біля кордонів НАТО, яку влаштувала РФ у серпні 2023 року.