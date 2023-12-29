Истребители НАТО сотни раз за год поднимались на перехват российской авиации: подробности

Чаще всего перехваты происходили в воздушном пространстве над Балтийским морем

Военно-воздушные силы Североатлантического альянса (НАТО) свыше 300 раз реагировали на приближение военных самолетов РФ к воздушному пространству Альянса. Подобные инциденты чаще всего фиксировались над Балтийским морем.

Воздушные контакты в большинстве случаев были профессиональными. Об этом рассказал исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт, пишет "Европейская правда".

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"Подавляющее большинство воздушных столкновений между НАТО и российскими самолетами были безопасными и профессиональными. Нарушения воздушного пространства НАТО российской военной авиацией оставались редкими и, как правило, кратковременными", ― сказал Уайт.

К Балтийскому морю имеют выход сразу несколько стран-участниц Альянса: Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Дания. Швеция тоже омывается Балтийским морем. Но она пока не вошла в состав НАТО. Выход к морю есть и у РФ.

Напомним, что НАТО усилило патрулирование воздушного пространства на восточном фланге после вторжения России в Украину. Там работают постоянные миссии. При приближении российских самолетов поднимаются истребители Альянса.

В последнее время воздушные судна из РФ не передают транспондерный код. Он нужен для того, чтобы узнать высоту и местонахождение самолетов. Точно также российские пилоты не передают планы полетов и не выходят на связь с диспетчерами воздушного движения.

В июне 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что всего за 3 недели союзники по Альянсу перехватили 21 российский самолет во время проведения миссии в Эстонии. Это были боевые и транспортные воздушные судна. Среди них также оказались самолеты для сбора информации.

Ранее "Телеграф" писал о российской провокации у границ НАТО, которую устроила РФ в августе 2023 года.