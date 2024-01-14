Новые договоры безопасности: Украина тоже обязана помогать Британии в случае нападения – Шмыгаль

Двусторонние гарантии помощи в случае нападения распространяются только в случае нападения российских террористов

Не только Великобритания обязана будет прийти на помощь Украине в случае нападения на нее. Украина, согласно подписанному договору безопасности, тоже обязана помочь Великобритании, если на последнюю будет совершено нападение.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Национального телемарафона. По его словам, за это отвечает пункт 7 части II подписанного в Киеве договора.

"Украина… будет реагировать тем или иным способом для поддержки Британии, если вдруг Россия захочет атаковать нашего союзника", – заявил глава правительства Украины.

Важный момент – двусторонние гарантии помощи в случае нападения распространяются только в случае нападения российских террористов на любое из двух государств. Если Украина окажется в состоянии войны с другим государством или Британия будет воевать не с Россией, а, например, с Аргентиной за Фолкленды – положения соглашения действовать не будут.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией предусматривает обязательства по проведению реформ. Они касаются приоритетных направлений, определенных для вступления в ЕС и НАТО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Самое главное в договоре, что Украину готовы поддерживать и этот договор рассчитан на 10 лет.