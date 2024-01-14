Нові безпекові угоди: Україна теж зобов'язана допомагати Британії у разі нападу – Шмигаль

Двосторонні гарантії допомоги у разі нападу поширюються тільки у разі нападу російських терористів

Не тільки Велика Британія зобов'язана буде прийти на допомогу Україні у разі нападу на неї. Україна, згідно з підписаною безпековою угодою, теж зобов'язана допомогти Великій Британії, якщо на останню буде скоєно напад.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі Національного телемарафону. За його словами, за це відповідає пункт 7 частини II підписаного у Києві договору.

"Україна... реагуватиме тим чи іншим способом для підтримки Британії, якщо раптом Росія захоче атакувати нашого союзника", – заявив глава уряду України.

Важливий момент – двосторонні гарантії допомоги у разі нападу поширюються тільки у разі нападу російських терористів на будь-яку з двох держав. Якщо Україна опиниться в стані війни з іншою державою, або Британія буде воювати не з Росією а, наприклад, з Аргентиною за Фолкленди – положення угоди діяти не будуть.

Нагадаємо, що угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією передбачає зобов’язання щодо проведення реформ. Вони стосуються пріоритетних напрямів, визначених для вступу до ЄС і НАТО.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Найголовніше в договорі те, що Україну готові підтримувати й цей договір розрахований на 10 років.