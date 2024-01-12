Угода з Великою Британією про безпеку: стало відомо, що вимагають від України

Реформи необхідні для поточної та майбутньої безпеки України

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією передбачає зобов’язання щодо проведення реформ. Вони стосуються пріоритетних напрямів, визначених для вступу до ЄС і НАТО.

Про це йдеться у тексті документа, який оприлюднено на сайті президента. Так, Україна зобов'язується провести реформи у чотирьох сферах.

Урядування

Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління з метою побудови стійкої та всеосяжної демократії, включно з продовженням реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Боротьба з корупцією

Україна зобов'язується продовжувати розбудовувати свій потенціал і спроможність запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах, а також у громадянському суспільстві, зокрема шляхом створення та підтримки незалежних і належно забезпечених ресурсами антикорупційних інституцій, здатних діяти з належною підзвітністю, але без політичного втручання.

Сектор безпеки та оборони

Планується встановити демократичний цивільний контроль над Збройними силами. Це є передумовою членства в НАТО і важливим показником аполітичності ЗСУ.

Також передбачається запровадження належного управління в секторі безпеки й оборони, включно з ухваленням рішень на основі фактичних даних, делегованими управлінськими повноваженнями, чіткими директивними структурами, а також удосконаленням процесів набору, управління персоналом та утримання кадрів, корпоратизацією та належним управлінням державним оборонно-промисловим сектором з метою виконання зобов'язань України перед Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Крім того, потрібно провести удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки (як летального, так і нелетального обладнання), забезпечуючи, де це можливо, прозорість процесу за замовчуванням, а також дотримання всіх відповідних процедур для здійснення аудиту та оцінки.

Також реформа передбачає посилення відповідності євроатлантичним цінностям і стандартам, зокрема через розвиток і стандартизацію міжнародного гуманітарного права, а також підтримку відповідних міністерств у виконанні їхніх зобов'язань щодо вразливих груп.

Економічне та бізнес-середовище

Передбачається модернізація економіки шляхом проведення реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих і рівних умов для всіх сторін, зокрема шляхом реформування державних підприємств.

Водночас у документі зазначається, що Сполучене Королівство підтримуватиме Україну в реалізації порядку денного реформ, ділитиметься досвідом Сполученого Королівства у використанні та координації державно-приватного партнерства, створенні сприятливих умов для фінансових ринків та ринків капіталу, а також нашим практичним досвідом у сфері боротьби з корупцією, реформування сектору безпеки та оборони, судової реформи та підтримки інклюзивних і демократичних інституцій.

Нагадаємо, у липні 2023 року країни-члени "Великої сімки" на саміті у Вільнюсі офіційно оголосили про гарантії безпеки для України. Сама декларація була рамковим документом. Після цього мало бути укладення системи двосторонніх договорів про безпеку між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.