Аргентина знову заявила претензії на Фолкленди: подробиці

"Яблуком розбрату" став архіпелаг, який Сполучене королівство контролює ще з 1833 року

Новий президент Аргентини Хав’єр Мілей та уряд країни хочуть повернути Фолклендські (Мальвінські) острови. Владі Великобританії, яка контролює архіпелаг майже два століття, було запропоновано розпочати переговори.

Влада впевнена, що народ Аргентини досі бажає повернути суверенітет на Фолклендські острови. Про це офіційний представник уряду Мануель Адорні заявив на прес-конференції 3 січня 2023 року.

"Сьогодні виповнюється 191 рік від дня початкової насильницької окупації Мальвінських островів Сполученим Королівством; уряд Аргентини та все суспільство відстоюють наше право на суверенітет над Мальвінськими островами", - заявив Адорні.

На сайті Міністерства закордонних справ Аргентини опублікували повідомлення, в якому йдеться, що влада хоче розв'язувати це питання згідно положень відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Виходячи з нього, стає ясно, що влада хоче повернути контроль не тільки над Фолклендськими островами.

"Питання про Мальвінські острови було, є і буде ключовим питанням для всіх громадян Аргентини, як зазначено в першому перехідному положенні Конституції Аргентини: "Аргентинська нація ратифікує свій законний і невід’ємний суверенітет над Мальвінськими островами, Південною Георгією та Південними Сандвічевими островами і острівними районами, оскільки вони є невід’ємною частиною національної території", — йдеться у повідомленні МЗС Аргентини.

Війна за Фолклендські острови

Великобританія почала контролювати архіпелаг ще у 1833 році. 3 січня британці захопили острів та вигнали звідти аргентинців, перемістивши туди своє населення.

У 1982 році Аргентина спробувала повернути контроль над Мальвінськими островами. 2 квітня було проведено військову операцію. Аргентині вдалося взяти під контроль острова. Але Великобританія цього не залишила. Вона послала десант. Війна між країнами закінчилася 14 червня цього року. Британії вдалося залишити під своїм контролем Фолклендські острови.

І ось нещодавно нова влада Аргентини знову заявила про свої права на ці території. Повернути їх хочуть шляхом переговорів.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Зеленський відвідав Аргентину. Український лідер мав одразу кілька цілей під час візиту до цієї країни.