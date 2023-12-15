"Цей нарадить": радник президента Аргентини зробив тату як у російського зека і став зіркою мережі (фото)

Такий вислів в Аргентині вважається антикомуністичним

На руці у радника нового президента Аргентини Сантьяго Капуто помітили тюремне татуювання російською мовою. Його ескіз він побачив у книзі "Російська кримінальна енциклопедія татуювань".

Фото Капуто публікують у соціальних мережах, а на порталі Noticias пояснили походження тату. У коментарях під фото сміються та кажуть, що саме так виглядає "рука Кремля".

На правій руці радника президента Хав’єра Мілея написано "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж" ("Хата, дача та ощадкнижка, катер, тачка та гараж заспокоїть мою блаж"). У мережі звернули увагу, що татуювання набите з двома орфографічними помилками: "успокоят" (бо множина) і "блажь" (бо жіночий рід пишеться з ь на кінці).

Книгу "Російська кримінальна енциклопедія татуювань" молодому раднику президента Аргентини подарував друг. Зазначається, що Капуто любить татуювання, і на його тілі це не одна наколка російською мовою.

"В основу лягли фотографії в’язнів російської мафії з поясненнями до кожного татуювання. За законом це антикомуністична прокламація російською мовою", — повідомляють у мережі.

Також особливо уважні помітили, що під написом набито зірку, яку зазвичай роблять "злодії в законі". Вона означає, що людина "не стає ні перед ким навколішки". Носії такого татуювання не можуть співпрацювати зі слідством чи просити зменшити термін. Зазвичай її набивають на колінах чи під ключицями, але Сантьяго Капуто вирішив наколоти її на зап’ясті. Коментатори зазначають, що у нього можуть бути проблеми, якщо кримінальні авторитети чи мафія звернуть увагу на цю наколку.

У коментарях під фото жартують, що саме так для китайців виглядають ієрогліфи, які часто набивають собі іноземці. Інші ж називають це "неприкритою рукою Кремля".

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