"Трохи переграв": харківський школяр так здивувався візиту Зеленського, що став мемом (відео)

Відео вже розлетілися на різні нарізки

Президент України Володимир Зеленський 30 листопада відвідав одну із "метро-шкіл" у Харкові. Реакція учнів від раптової зустрічі з главою держави видалася яскравою та вже облетіла мережу.

Увагу громадськості привернув один із хлопчиків, який не приховував своїх емоцій щирого подиву. Відео з ним уже розлетілися на різні нарізки.

Автор одного з відео підписав його так: "Президент просто заходить до класу".

Менш ніж за добу воно набрало понад 50 тисяч лайків та понад тисячу коментарів. Ось кілька із них:

Для довідки: президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки до Харківської області ознайомився з організацією навчання школярів на станції Харківського метрополітену Університет. Глава держави відвідав класи, де проходили уроки математики, англійської мови та музики. Зеленський спілкувався з дітьми та поцікавився подробицями навчання. Він також відзначив нагородами та почесними званнями педагогічних працівників Харківщини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський приїхав до бійців на один із найгарячіших напрямків.