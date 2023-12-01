"Немножко переиграл": харьковский школьник так удивился визиту Зеленского, что стал мемом (видео)

Видео уже разлетелись на различные нарезки

Президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября посетил одну из "метро-школ" в Харькове. Реакция учеников от внезапной встречи с главой государства выдалась яркой и уже облетела сеть.

Внимание общественности привлек один из мальчишек, который не скрывал свои эмоции искреннего удивления. Видео с ним уже разлетелись на различные нарезки.

Автор одного из видео подписал его так: "Президент просто заходит в класс".

Менее чем за сутки оно набрало более 50 тысяч лайков и более тысяч комментариев. Вот несколько из них:

Для справки: Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область ознакомился с организацией обучения школьников на станции Харьковского метрополитена Университет. Глава государства посетил классы, где продолжались уроки математики, английского языка и музыки. Зеленский общался с детьми и поинтересовался подробностями обучения. Он также отметил наградами и почетными званиями педагогических работников Харьковщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский приехал к бойцам на одно из самых горячих направлений.