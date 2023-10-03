Зеленский приехал к бойцам на одно из самых горячих направлений (видео)

Зеленский, в частности обсудил ситуацию на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября снова приехал на передовую к нашим защитникам. Это одно из самых горячих направлений.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Речь идет о Купянско-Лиманском направлении. Там воюют 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша и 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада.

"С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, нужды. Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий окупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы – мощь! Спасибо за службу!", — говорит Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский приехал на фронт, чтобы поздравить морских пехотинцев с их профессиональным праздником.

Также мы сообщали о том, что Зеленский после США совершил визит еще в одну дружественную страну. Вместе с ним туда отправилась и его супруга Елена Зеленская. В частности, лидер принял участие в церемонии подписания соглашения, направленного на углубление экономических связей между нашими государствами.