"Этот насоветует": советник президента Аргентины сделал тату как у русского зека и стал звездой сети (фото)

Такое высказывание в Аргентине считается антикоммунистическим

На руке у советника нового президента Аргентины Сантьяго Капуто заметили тюремную татуировку на русском языке. Ее эскиз он увидел в книге "Российская криминальная энциклопедия татуировок".

Фото Капуто публикуют в социальных сетях, а на портале Noticias объяснили происхождение тату. В комментариях под фото смеются и говорят, что именно так выглядит "рука Кремля".

На правой руке советника президента Хавьера Милея написано "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж". В сети обратили внимание, что татуировка набита с двумя орфографическими ошибками: успокоят (потому что множественное число) и блажь (потому что женский род пишется с ь на конце).

Книгу "Российская криминальная энциклопедия татуировок" молодому советнику президента Аргентины подарил друг. Отмечается, что Капуто любит татуировки и на его теле это не одна наколка на русском языке.

"В основу легли фотографии узников русской мафии с пояснениями к каждой татуировке. По закону это антикоммунистическая прокламация на русском языке", — сообщают в сети.

Также особенно внимательные заметили, что под надписью набита звезда, которую обычно делают "воры в законе". Она означает, что человек "не становится ни перед кем на колени". Носители такой татуировки не могут сотрудничать со следствием или просить уменьшить срок. Обычно ее набивают на коленях или под ключицами, но Сантьяго Капуто решил наколоть ее на запястье. Комментаторы отмечают, что у него могут быть проблемы, если криминальные авторитеты или мафия обратят внимание на эту наколку.

В комментариях под фото шутят, что именно так выглядят для китайцев иероглифы, которые часто набивают себе иностранцы. Другие же называют это "неприкрытой рукой Кремля".

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