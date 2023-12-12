Аргентина проведе саміт Латинської Америки з питання України: в ОПУ розкрили деталі

Саміт обговорювали Зеленський та Мілей під час зустрічі у Буенос-Айресі

Аргентина дала згоду на проведення саміту щодо України, в якому братимуть участь країни Латинської Америки. Він відбудеться на початку 2024 року і там презентують українську Формулу миру президента Володимира Зеленського.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква за результатами візиту Зеленського в Аргентину, пише видання Bloomberg. За словами посадовця, 10 грудня під час зустрічі Зеленський та новий президент Аргентини Хав'єр Мілей обговорили саміт.

"У нас відбулася змістовна розмова. Ми обговорили безліч питань – від формули миру в Україні до двосторонньої співпраці. Наша південна поїздка до Аргентини була дуже продуктивною", – резюмував він.

Більше про думки експертів щодо аргентинської поїздки Зеленського та очікування від його чергового візиту до США, ви можете дізнатися у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Запасний план допомоги Україні? Чого чекати від візиту Зеленського до Америки".

Також ми розповідали про те, що новий президент Аргентини говорив про Україну.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про "анархо-капіталіста" Хав’єра Мілея, який пообіцяв вивести країну з кризи шляхом радикальних змін.