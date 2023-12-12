Аргентина проведет саммит Латинской Америки по вопросу Украины: в ОПУ раскрыли детали

Саммит обсуждали Зеленский и Милей во время встречи в Буэнос-Айресе

Аргентина дала согласие на проведение саммита по Украине, в котором будут участвовать страны Латинской Америки. Он состоится в начале 2024 года и там презентуют украинскую Формулу мира президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква по результатам визита Зеленского в Аргентину, пишет издание Bloomberg. По словам чиновника, 10 декабря во время встречи Зеленский и новый президент Аргентины Хавьер Милей обсудили саммит.

"У нас состоялся содержательный разговор. Мы обсудили множество вопросов – от формулы мира в Украине до двустороннего сотрудничества. Наша южная поездка в Аргентину была очень продуктивной", – резюмировал он.

Больше о мнениях экспертов по поводу аргентинской поездки Зеленского и ожидания от его очередного визита в США, вы можете узнать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Запасной план помощи Украине? Чего ждать от визита Зеленского в Америку".

Также мы рассказывали о том, что новый президент Аргентины говорил об Украине.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно об "анархо-капиталисте" Хавьере Милее, который пообещал вывести страну из кризиса путем радикальных изменений.