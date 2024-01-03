Аргентина снова заявила претензии на Фолкленды: подробности

"Яблоком раздора" стал архипелаг, который Соединенное королевство контролирует еще с 1833 года

Новый президент Аргентины Хавьер Милей и правительство страны хотят вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. Властям Великобритании, которые контролируют архипелаг почти два столетия, было предложено начать переговоры.

Власти уверены, что народ Аргентины до сих пор желает вернуть суверенитет на Фолклендскими островами. Об этом официальный представитель правительства Мануэль Адорни заявил на пресс-конференции 3 января 2023 года.

"Сегодня исполняется 191 год со дня первоначальной насильственной оккупации Мальвинских островов Соединенным Королевством; правительство Аргентины и все общество отстаивают наше право на суверенитет над Мальвинскими островами", — заявил Адорни.

На сайте Министерства иностранных дел Аргентины опубликовали сообщение, в котором говорится, что власти хотят решить этот вопрос в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи ООН. Исходя из него становится ясно, что власть хочет вернуть контроль не только над Фолклендскими островами.

"Вопрос о Мальвинских островах был, есть и будет ключевым вопросом для всех граждан Аргентины, как указано в первом переходном положении Конституции Аргентины: "Аргентинская нация ратифицирует свой законный и неотъемлемый суверенитет над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и прилегающими к ним морскими и островными районы, поскольку они являются неотъемлемой частью национальной территории", — говорится в сообщении МИД Аргентины.

Война за Фолклендские острова

Великобритания начала контролировать архипелаг еще в 1833 году. 3 января британцы захватили остров и изгнали оттуда аргентинцев, переместив туда свое население.

В 1982 году Аргентина попыталась вернуть контроль над Мальвинскими островами. 2 апреля была проведена военная операция. Аргентине удалось взять под свой контроль острова. Но Великобритания этого так не оставила. Она отправила десант. Война между странами закончилась 14 июня того же года. Британии удалось оставить под своим контролем Фолклендские острова.

И вот недавно новая власть Аргентины вновь заявила о своих правах на эти территории. Вернуть их хотят путем переговоров.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Зеленский посетил Аргентину. У украинского лидера было сразу несколько целей во время визита в эту страну.