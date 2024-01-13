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Договір між Україною та Великобританією – зовсім не угода про гарантії - Євген Магда

Автор
Євген Магда Євген Магда
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Володимир Зеленський та Ріші Сунак після підписання угоди Новина оновлена 13 січня 2024, 12:23
Володимир Зеленський та Ріші Сунак після підписання угоди. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфа" пояснив, що важливо знати про угоду між Україною та Великою Британією

Угода у сфері безпеки, яку підписали між собою Великобританія та Україна, є відображенням інтересів цих держав на даний момент.

Звичайно, можна говорити про те, що у Великій Британії цього року – вибори, а тому уряд Ріші Сунака хоче отримати додаткові бали. Але нам це, у будь-якому разі, вигідно. Україна отримає нову британську техніку, озброєння, що допоможе нам у боротьбі з Росією.

Після Брекситу (виходу з ЄС) Великобританія має свої сильні інтереси. І вона не соромиться їх показувати, реально втілювати у життя.

Тут можна згадати і позицію Ліз Трасс (британський прем’єр-міністр з 6 вересня по 25 жовтня 2022) щодо осі Великобританія-Польща-Україна. І багато іншого.

На сьогодні ми виходимо з того, що ми маємо можливість отримувати нові озброєння. І це чудово!

Водночас треба розуміти, що це зовсім не Угода про гарантії безпеки, як хочуть показати представники української влади. Це фактично угода про взаємодію. І Україна має ще багато працювати, щоб наша суб’єктність хоч трохи нагадувала британську.

Така угода, безумовно, необхідна. Вона – результат роботи українських дипломатів. Але парадокс у тому, що ми підписали його із країною, де вже пів року немає українського посла. Що, звісно, викликає певні питання.

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Теги:
#Велика Британія #Гарантії безпеки #Ріші Сунак