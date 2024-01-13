Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфа" пояснив, що важливо знати про угоду між Україною та Великою Британією

Угода у сфері безпеки, яку підписали між собою Великобританія та Україна, є відображенням інтересів цих держав на даний момент.

Звичайно, можна говорити про те, що у Великій Британії цього року – вибори, а тому уряд Ріші Сунака хоче отримати додаткові бали. Але нам це, у будь-якому разі, вигідно. Україна отримає нову британську техніку, озброєння, що допоможе нам у боротьбі з Росією.

Після Брекситу (виходу з ЄС) Великобританія має свої сильні інтереси. І вона не соромиться їх показувати, реально втілювати у життя.

Тут можна згадати і позицію Ліз Трасс (британський прем’єр-міністр з 6 вересня по 25 жовтня 2022) щодо осі Великобританія-Польща-Україна. І багато іншого.

На сьогодні ми виходимо з того, що ми маємо можливість отримувати нові озброєння. І це чудово!

Водночас треба розуміти, що це зовсім не Угода про гарантії безпеки, як хочуть показати представники української влади. Це фактично угода про взаємодію. І Україна має ще багато працювати, щоб наша суб’єктність хоч трохи нагадувала британську.

Така угода, безумовно, необхідна. Вона – результат роботи українських дипломатів. Але парадокс у тому, що ми підписали його із країною, де вже пів року немає українського посла. Що, звісно, викликає певні питання.