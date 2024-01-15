Росія нападе на Європу у 2025-му? Що відомо про можливі плани Путіна і як на Заході б'ють на сполох

З останній рік ряд країн звернули увагу на переозброєння рф і закликали робити те ж саме

Росія поглядає на Європу, аби напасти у наступні роки — з такими заявами протягом останнього року виступили ряд західних ЗМІ із посиланням на розвідку, цілі аналітичні центри та окремі політики. Останнє таке повідомлення з'явилося у німецькому таблоїді Bild, той послався на секретний документ Бундесверу. "Телеграф" нагадує, які саме країни били на сполох щодо потенційного нападу і які можливі сценарії обговорюються.

Про що секретний "документ" Берліна

Видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу повідомило, що Німеччина та НАТО нібито готуються до великого нападу Росії навесні 2025-го року. Події описуються місяць за місяцем, суть у тому, що росія ймовірно планує скористатися відсутністю лідера США протягом кількох тижнів після виборів, а також залучити Білорусь до нападу. Йдеться про період між відходом з посади президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду наступника в січні 2025 року. Сценарій "Оборона Альянсу 2025" виглядає так:

"Бундесвер готується до атаки Путіна"

у лютому 2024 року Росія запускає хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч людей,

Росія запускає хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч людей, далі Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня "відкидає українську армію назад".

РФ починає діяти проти Заходу в липні. Спочатку це гібридна атака , яка стає виразнішою. Серед засобів кібератаки й інші форми у країнах Балтії, а також зіткнення, які Росія може використати як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

, яка стає виразнішою. Серед засобів кібератаки й інші форми у країнах Балтії, а також зіткнення, які Росія може використати як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі. Загострення може статися у жовтні, якщо Росія перекине війська і ракети середньої дальності в Калінінград.

перекине війська і ракети середньої дальності в Калінінград. З грудня 2024 року в районі "Сувальського коридору" може відбутися штучно спричинений "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

* Сувальський коридор — вузенька смужка Європи на півночі Польщі біля міста Сувалки. З'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою НАТО, водночас відокремлює Білорусь від Калінінграда. Цю ділянку називають "м’яким підчерев’ям" НАТО, оскільки у разі серйозних перипетій вона може відрізати Литву, Латвію та Естонію від решти союзників НАТО.

Крихітний коридор Європи біля міста Сувалки (Польща)

Відсіч НАТО почнеться за 30 днів, йдеться у плані. У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 тисяч військових, зокрема 30 тисяч солдатів Бундесверу. Питання, чи буде Росія стримана НАТО, залишається відкритим.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони є вкрай малоймовірними, є частиною повсякденної військової справи, особливо в ході тренувань армії. А директор Центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації Яніс Сартс сказав, що матеріал Bild ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм, що є вигаданою ситуацією. Мовляв, він спрямований на те, щоб перевірити можливості та не є даними розвідки.

Ситуації звісно різні, але одного разу прогноз Bild вже справдився. Видання у 2021 році публікувало карту наступу на Україну з боку Росії, де був передбачений наступ з території Білорусі, згаданий Харків та наступ південь для забезпечення постачання до Криму. Таблоїд помилився лише щодо висадки десанту РФ на Одещині.

Хвиля панічних попереджень у Європі

В інформаційному просторі протягом минулого року раз по раз з'являлися панічні повідомлення про можливий напад росії, при чому лунали вони від різних країн НАТО. При чому, ці занепокоєння висловлюються на всіх рівнях: від аналітиків до джерел розвідки у медіа. Усі звертають увагу на те, що росія робить зусилля із переозброєння та переведення економіки на воєнні рейки.

Напад наступної зими

Наприкінці грудня 2023 року Bild із посиланням на європейську розвідку написав, що та допускає напад РФ на Європу наступної зими. Там також вважають, що РФ може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США опиняться "без лідера", і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після деякої затримки.

До війни Європи з НАТО лишилося 6-10 років, — дослідження DGAP

Аналітична записка Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) у листопаді 2023 року попередила, що НАТО має від 5 до 9 років, щоб підготуватися до можливого нападу Росії на територію Альянсу, якщо війна в Україні буде заморожена. Експерти вважають, що Москва швидко нарощуватиме військові можливості, тому НАТО треба мати таке ж нарощування, щоб мати можливість відбити атаку і запобігти конфлікту ще перед його початком, відбивши бажання нападати. Там вірогідним назвали сценарій нападу на країни Балтії.

Польща: Росія може напасти у найближчі кілька років

Водночас прогнози, що лунають із сусідньої країни, менш оптимістичні та лунають заклики готуватися до можливості війни у найближчі роки. Таку заяву робив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у січні цього року. Він звернув увагу на те, що майже вся російська економіка перейшла на воєнні рейки. Мовляв, непогано було б посилити безпеку кордонів Польщі та ППО, ЄС має озброїтися до зубів, інакше РФ нападе:

"Разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським ми підготували таку ініціативу, заклик врахувати потреби європейської збройової промисловості…російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, ​​Європа сильно відстає. Ми хочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років", — попередив прем'єр-міністр.

Туск каже, що Європа має бути військово сильнішою за Росію. Бо російська агресія може вибухнути, коли перевага Росії у військових можливостях стане очевидною.

Керівник Управління національної безпеки Польщі Яцек Сівєра в інтерв’ю "Nasz Dziennik" також заявляв, що часові рамки, представлені німецькими аналітиками, надто оптимістичні. Якщо Європа хоче уникнути війни, потрібно прийняти коротший, 3-річний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який би був чітким сигналом стримування агресії.

Швеція

Заклики готуватися до війни лунають від Швеції, яка вже понад рік чекає на схвалення заявки на вступ до НАТО. На початку січня головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що всі громадяни країни мають бути готовими до війни.

"У Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни", — заявив міністр цивільної оборони, закликавши усіх посадових осіб мати план на випадок непередбачених ситуацій. Наприклад, забезпечити пункти притулку, розробити надзвичайний план водопостачання та постачання продуктів. Також міністр порадив працівникам поцікавитися у свого роботодавця, якою буде їхня роль в організації підготовки до війни на робочому місці.

У Великій Британії остерігалися підводних диверсій

У квітні 2023 року член парламенту Великої Британії Боб Сілі писав у статті для Telegraph, що Путін готується атакувати критично важливу інфраструктуру Великої Британії та Європи у разі повномасштабної війни із Заходом. Мовляв, російські кораблі-розвідники наносять на свої карти вітрові електростанції та кабелі біля британського узбережжя для майбутніх атак. Також політик бідкався, що Британія не готова та ставив у приклад Польщу, яка переозброюється на суші безпрецедентними темпами.

"Росія шукає вразливі місця Європи. Окрім їжі, щоденними критичними потребами сучасного суспільства є енергія та комунікації. Підводних артерій сучасної цивілізації напрочуд мало. Наприклад, лише три трубопроводи забезпечують 43% базових поставок газу. 5 з’єднувальних ліній постачають електроенергію до Великобританії та Європи та з них (і ще одна між Великобританією та Ірландією). Існує більше кабелів зв’язку, всього близько 70, але відносно невелика кількість підводних диверсій може зупинити наш світ без жодного пострілу", — писав Сілі.

Він оцінив, що морська оборона є сферою, де Британія може лідирувати, працюючи зі скандинавськими, північноморськими та балтійськими союзниками. Усі ці морські країни зацікавлені у запобіганні російським диверсіям.

Раніше "Телеграф" писав, що в уряді Швеції звернулися до громадян країни та закликали їх готуватися до війни.