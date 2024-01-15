Карта нападу Росії на НАТО: Німеччина прокоментувала гучну статтю Bild
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У НАТО не виключають ймовірність війни з РФ
У Міністерстві оборони Німеччини прокоментували плани НАТО щодо відображення можливого нападу Росії. У відомстві назвали це "частиною повсякденної військової справи" і заявили, що армія відпрацьовує різні сценарії.
Про це повідомляє BILD. Коментар видання оприлюднило у Telegram.
"Розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони є вкрай малоймовірними, є частиною повсякденної військової справи, особливо в ході тренувань армії", — заявили BILD у міністерстві оборони ФРН.
Нагадаємо, що йдеться про витяг із секретного документа Міністерства оборони Німеччини, який з’явився у розпорядженні BILD.
У документі йдеться про те, що воєнний конфлікт між Росією та країнами НАТО цілком можливий. Там же прописано докладний сценарій.
Цей план передбачає, що війна може розпочатися влітку 2025 року. У ній буде задіяно 300 тисяч військових НАТО. Серед них – 30 тисяч солдатів бундесверу. Чи Росія стримана Північноатлантичним альянсом, залишається в цьому документі відкритим питанням.
Раніше Телеграф писав, що Росія в майбутньому, на думку НАТО, може відкрити другий фронт. Цього разу метою можуть стати країни Європи.