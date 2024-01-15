Карта нападения России на НАТО: Германия прокомментировала громкую статью Bild

В НАТО не исключают вероятность войны с РФ

В Министерстве обороны Германии прокомментировали планы НАТО по отражению возможного нападения России. В ведомстве назвали это "частью повседневного военного дела" и заявили, что армия отрабатывает различные сценарии.

Об этом сообщает BILD. Комментарий издание обнародовало в Telegram.

"Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии", — заявили BILD в министерстве обороны ФРГ.

Напомним, что речь идет о выдержке из секретного документа Министерства обороны Германии, которая появилась в распоряжении BILD.

В документе говорится о том, что возможен военный конфликта между Россией и странами НАТО. Там же прописан подробный сценарий.

Этот план предполагает, что война может начаться летом 2025 года. В ней будет задействовано 300 тысяч военных НАТО. Среди них — 30 тысяч солдат бундесвера. Будет ли Россия сдержана Североатлантическим альянсом, остается в этом документе открытым вопросом.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия в будущем, по мнению НАТО, может открыть второй фронт. На этот раз целью могут стать страны Европы.