Росія може напасти на Європу? У НАТО назвали країни, яким загрожує небезпека

Війна проти України виснажує РФ, але країна-агрессів згодом відновиться, вважає адмірал

У НАТО не виключають, що Росія в майбутньому може відкрити другий фронт. Цього разу ціллю можуть стати країни Європи.

Занепокоєння щодо цього висловив начальник штабу бельгійської армії адмірал Мішель Хофман, передає VRT News. За його словами, не виключено, що Путін захоче напасти на Молдову чи на країни Балтії.

Адмірал зазначив, що на такі думки його наштовхнула агресивна риторика Володимира Путіна, а також те, що Росія стає на військові рейки. Мішель Хофман закликає Європу підготуватися до можливої війни.

"Ми бачимо, що Росія перейшла до військової економіки. Я думаю, ми мали б рацію, якби турбувалися… У жодному разі не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт коли-небудь у майбутньому. Або Півдні, чи Молдові, чи країнах Балтії", — заявив адмірал Хофман.

За його словами, напад може статися "через кілька років". Хофман також вважає, що Росія може ослабнути через тривалу війну проти України, але в результаті зможе "відновити військову машину та свої збройні сили".

До того ж повномасштабне вторгнення в Україну говорить про те, що для Росії напасти на сусіда раз плюнути.

"Вони вже показали, що у них є бажання напасти на сусіда. Ми повинні побачити, що ми маємо можливість запобігти повторенню цього, і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати у разі потреби", — підкреслив Мішель Хофман.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Німеччині теж закликає Європу підготуватися до війни з Росією. Міністр оборони країни вважає, що США неминуче скоротять свою присутність на континенті.