В уряді Швеції закликають готуватися до війни: нагадали про досвід України

Міністр зазначив, що темпи підготовки Швеції до найгіршого сценарію надто повільні.

Після нападу Росії на Україну в Європі поступово починають усвідомлювати, що війна може дістатися і до них. Так громадян Швеції прямо закликали готуватися до бойових дій.

Як розповів під час виступу на щорічній національній конференції Folk och Försvars міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, усі громадяни країни мають бути готовими до того, що період миру може закінчитися раптово.

За його словами, країна жила у світі останні 210 років, але почуття безпеки не повинно вводити громадян в оману.

"Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційній якості, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна", — сказав міністр.

При цьому Болін закликав громадян країни поки що є можливість подумати про те, що вони робитимуть, якщо найгірший сценарій все ж таки відбудеться. Крім того, він навів приклад досвіду українців, які свій індивідуальний вибір робили з 2014 року.

"На момент повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року український народ – індивідуально та колективно – сформулював свою відповідь: ми – народ, і суспільство, яке зустріне тотальну війну тотальним опором – і це було саме те, що вони зробили. Російські наступальні сили зіткнулися з єдиною силою всього українського суспільства. Такі зусилля можуть бути зроблені досить швидко тільки в тому випадку, якщо переважна більшість буде поінформована про ситуацію і зрозуміє, що поставлено на карту", — додав Болін.

Міністр також зазначив, що підготовка до оборони країни йде недостатньо швидко, а час для Швеції залишається "найціннішим невідновлюваним ресурсом".

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом раніше заявляв, що загроза від Росії для всієї Європи виходитиме доти, доки вона порушуватиме положення Статуту ООН.