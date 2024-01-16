У Путина "подгорает" из-за формулы мира Зеленского: обозвал Украину и пожаловался, что не хотят говорить (видео)

Российский "лидер" заявил, что украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд новых абсурдных заявлений по войне в Украине. В частности, он заговорил о формуле мира Владимира Зеленского, переговорах Украины и РФ, а также контрнаступлении.

Ряд высказываний российский "лидер" сделал во вторник, 16 января, во время своего выступления на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — сила России". Не обошлось, к слову, с его стороны и без оскорблений.

"Руководитель правящей партии в Раде (Давид Арахамия, — Ред.) сказал: "Мы были готовы (заключить мир с Россией весной 2022 года, — Ред.), мы это упустили, поскольку приехал Борис Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорит: "Вот если бы мы пошли на это, уже все было бы закончено полтора года назад" — заявил Путин.

При этом он четко подчеркнул — "не хотите, не надо", что абсолютно в его стиле, когда он выступает на важных встречах перед коллегами. Тут же он взялся спрогнозировать, что дальше якобы может быть с Украиной.

"Если будет продолжаться то же, что и сейчас, то, что сейчас имеет место быть, это очевидно, не только провалилось контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый и очень серьёзный удар";

Также Владимир Путин назвал формулу мира Владимира Зеленского запретительной. То есть, она диктатору не подходит.

"Формула мира Зеленского — это запретительные требования для переговоров", — сказал он.

Напомним, ранее социолог и публицист Игорь Эйдман озвучил "Телеграфу" свое мнение насчет того, собирается ли Путин идти на переговоры.