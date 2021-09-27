Укр

Очевидица о реакции англичан на победу Усика: "Им не надо следить, ходят их спортсмены в церковь РПЦ или УПЦ"

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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Лондонец Джошуа проиграл в поединке в супертяжелом весе с Александром Усиком Новость обновлена 27 сентября 2021, 13:10
Лондонец Джошуа проиграл в поединке в супертяжелом весе с Александром Усиком

Бой прошел 25 сентября в Лондоне в Великобритании.

Англичане не восприняли поражение боксера Энтони Джошуа в бою с украинцем под именем Александр Усик как то, что могло их разочаровать. Жители Лондона после боя не стали расстраиваться и осуждать спортсмена. Они ценят старания современных героев, и в первую очередь тех, кто связан со спортом.

Об этом в понедельник, 27 сентября, на странице в Facebook пишет журналистка Юлия Блажнова, которая работает в Лондоне.

По ее словам, после поражения Джошуа город продолжал жить, как и раньше. Люди не уходили расстроенными домой, нигде не было слышно нареканий. Блажнова рассказывает, что несмотря на поражение боксера, лондонцы и дальше будут болеть за него, ведь ценят своих героев, прежде спортсменов.

"Утром они снова будут болеть за Джошуа. С позором поражения. Но без ненависти. Без классовой, социальной, расовой, религиозной. Без всякой ненависти", — пишет Юлия.

Она также отмечает, что англичане не обращают внимание на то, на каком языке говорят спортсмены, в какую церковь ходят, не учитывают и политическую позицию. Они не смотрят бокс бесплатно на незаконных сайтах, а платят за это.

"Да, британцы тоже могут бросить веревку на шею в рамках современных тенденций ошибок прошлого, но они знают, как оценить героев настоящего времени. Особенно спортсменов", — отмечает журналистка.

Также Блажнова отметила, что украинцы Александр Усик, футболист Андрей Шевченко и Кличко имеют родителей военных. Все они смогли войти в историю спорта и достичь своей цели. Юлия говорит, что в отличие от англичан, украинцы готовы отрекаться от своих героев через их ошибки, но имена все равно останутся в истории.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Александра Усика после боя встречали в Украине.

Теги:
#Великобритания #Болельщики #Спортсмены #Боксеры #Александр Усик #Энтони Джожуа
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