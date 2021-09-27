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Очевидиця про реакцію англійців на перемогу Усика: "Їм не треба стежити, ходять їхні спортсмени до церкви РПЦ чи УПЦ"

Автор
Іванка Гамчук
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Лондонець Джошуа програв у поєдинку в суперважкій вазі з Олександром Усиком Новина оновлена 27 вересня 2021, 13:10
Лондонець Джошуа програв у поєдинку в суперважкій вазі з Олександром Усиком

Бій пройшов 25 вересня в Лондоні у Великій Британії.

Англійці не сприйняли поразку боксера Ентоні Джошуа у бої з українцем Олександром Усиком як те, що могло їх розчарувати. Жителі Лондона після бою не стали засмучуватися і засуджувати спортсмена. Вони цінують старання сучасних героїв, і в першу чергу тих, хто повʼязаний зі спортом.

Про це в понеділок, 27 вересня, на сторінці у Facebook пише журналістка Юлія Блажнова, яка працює у Лондоні.

За її словами, після поразки Джошуа місто продовжувало жити, як і раніше. Люди не йшли засмученими додому, ніде не було чути нарікань. Блажнова розповідає, що попри поразку боксера, лондонці і далі вболіватимуть за нього, адже цінують своїх героїв, передовсім спортсменів. 

"Вранці вони знову будуть вболівати за Джошуа. З ганьбою поразки. Але без ненависті. Без класової, соціальної, расової, релігійної. Без жодної ненависті", — пише Юлія.

Вона також зазначає, що англійці не звертають увагу на те, якою мовою говорять спортсмени, до якої церкви ходять, не зважають і на політичну позицію. Вони не дивляться бокс безплатно на незаконних сайтах, а платять за це.

"Так, британці теж можуть кинути мотузку на шию і кинути її в річку в рамках сучасних тенденцій помилок минулого, але вони знають, як оцінити героїв теперішнього часу. Особливо спортсменів", — зазначає журналістка.

Також Блажнова відзначила, що Олександр Усик, футболіст Андрій Шевченко і Клички мають батьків військових. Всі вони змогли ввійти в історію спорту і досягти своєї мети. Юлія каже, що на відміну від англійців, українці готові відрікатися від своїх героїв через їхні помилки, але імена все одно залишаться в історії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Олександра Усика після бою зустрічали в Україні.

Теги:
#Велика Британія #Вболівальники #Спортсмени #Боксери #Олександр Усик #Ентоні Джожуа
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