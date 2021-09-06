Укр

Евро после выходных вновь опустилось ниже 32 гривен: курс валют в Украине на 6 сентября

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
Курс валют Новость обновлена 05 сентября 2021, 19:51
Курс валют

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на понедельник.

В понедельник, 6 сентября, основные иностранные валюты демонстрируют снижение относительно гривны после заметного роста накануне.

Это следует из данных об официальном курсе валют, обнародованных Нацбанком.

Согласно его информации, доллар США потерял в стоимости 9 копеек, а евро вновь опустилось ниже 32 гривен.

На одну копейку подешевел и польский злотый.

Таким образом курс основных валют на 6 сентября выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,9298 грн;
  • 1 евро = 31,9684 грн;
  • 1 злотый = 7,089 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6987 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 37,2358 грн;

Полный список выглядит так:

Как сообщалось ранее, эксперты рассказали "Телеграфу", что летом украинская национальная валюта традиционно показывает наиболее высокую стоимость. Однако с наступлением осени стоит ожидать, что доллар в Украине может подорожать до 27,5 гривны.

Главные события дня
Украина
Итоги дня 5 сентября: марш защитников животных, военный переворот в Гвинее, возвращение украинских паралимпийцев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 5 сентября: марш защитников животных, военный переворот в Гвинее, возвращение украинских паралимпийцев
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Укрепление вертикали власти, кадровые замены и подорожание тарифов на ЖКУ - чего ждать украинцам этой осенью
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь"
Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Памятник дружбы Киева и Москвы
"Можете откупоривать шампанское": в Киеве снесли памятник дружбы с Москвой
Дата публикации
Категория
Всеукраинский марш за животных — 2021 в Киеве
Марш защитников животных собрал несколько тысяч человек в центре Киева и других городах (эксклюзивный фоторепортаж)