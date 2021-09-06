Евро после выходных вновь опустилось ниже 32 гривен: курс валют в Украине на 6 сентября
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Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на понедельник.
В понедельник, 6 сентября, основные иностранные валюты демонстрируют снижение относительно гривны после заметного роста накануне.
Это следует из данных об официальном курсе валют, обнародованных Нацбанком.
Согласно его информации, доллар США потерял в стоимости 9 копеек, а евро вновь опустилось ниже 32 гривен.
На одну копейку подешевел и польский злотый.
Таким образом курс основных валют на 6 сентября выглядит следующим образом:
- 1 доллар США = 26,9298 грн;
- 1 евро = 31,9684 грн;
- 1 злотый = 7,089 грн;
- 10 российских рублей = 3,6987 грн;
- 1 фунт стерлингов = 37,2358 грн;
Полный список выглядит так:
Как сообщалось ранее, эксперты рассказали "Телеграфу", что летом украинская национальная валюта традиционно показывает наиболее высокую стоимость. Однако с наступлением осени стоит ожидать, что доллар в Украине может подорожать до 27,5 гривны.
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