Евро после выходных вновь опустилось ниже 32 гривен: курс валют в Украине на 6 сентября

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на понедельник.

В понедельник, 6 сентября, основные иностранные валюты демонстрируют снижение относительно гривны после заметного роста накануне.

Это следует из данных об официальном курсе валют, обнародованных Нацбанком.

Согласно его информации, доллар США потерял в стоимости 9 копеек, а евро вновь опустилось ниже 32 гривен.

На одну копейку подешевел и польский злотый.

Таким образом курс основных валют на 6 сентября выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,9298 грн;

1 евро = 31,9684 грн;

1 злотый = 7,089 грн;

10 российских рублей = 3,6987 грн;

1 фунт стерлингов = 37,2358 грн;

Полный список выглядит так:

Как сообщалось ранее, эксперты рассказали "Телеграфу", что летом украинская национальная валюта традиционно показывает наиболее высокую стоимость. Однако с наступлением осени стоит ожидать, что доллар в Украине может подорожать до 27,5 гривны.