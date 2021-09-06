Євро після вихідних знову опустилося нижче 32 гривень: курс валют в Україні на 6 вересня

Національний банк України оприлюднив свіжий курс валют на понеділок.

У понеділок, 6 вересня, основні іноземні валюти демонструють зниження щодо гривні після помітного зростання напередодні.

Це випливає з даних про офіційний курс валют, оприлюднених Нацбанком.

Згідно з його інформацією, долар США втратив у вартості 9 копійок, а євро знову опустилося нижче 32 гривень.

На одну копійку подешевшав і польський злотий.

Таким чином курс основних валют на 6 вересня виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,9298 грн;

1 євро = 31,9684 грн;

1 злотий = 7,089 грн;

10 російських рублів = 3,6987 грн;

1 фунт стерлінгів = 37,2358 грн;

Повний список виглядає так:

Як повідомлялося раніше, експерти розповіли "Телеграфу", що влітку українська національна валюта традиційно показує найвищу вартість. Однак з настанням осені варто очікувати, що долар в Україні може подорожчати до 27,5 гривні.