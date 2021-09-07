Евро и доллар продолжают падение: курс валют в Украине на 7 сентября

НБУ обнародовал курс валют на 7 сентября.

Во вторник, 7 сентября, украинская гривна продолжает укрепляться относительно большинства популярных в Украине иностранных валют.

Соответствующая информация была обнародована пресс-службой Национального банка Украины.

Согласно его данным, доллар США потерял в стоимости 11 копеек, а евро целых 16.

Кроме того на пять копеек просел и польский злотый. Потерял в цене и британский фунт стерлингов, он опустился на 11 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлен на следующем уровне:

1 доллар США = 26,8102 гривны;

1 евро = 31,8063 гривны;

1 злотый = 7,0346 гривны;

10 российских рублей = 3,6746 гривны;

1 фунт стерлингов = 37,1067 гривны.

Полный список выглядит следующим образом:

Курс валют в Украине на 7 сентября

Как сообщалось ранее, в следующем году украинцам обещают поднять размер минимальной пенсии. По словам главы Минсоца Марины Лазебной, в 2022 году в Украине не останется пенсионеров, которые получали бы меньше 2000 гривен.