Укр

Евро и доллар продолжают падение: курс валют в Украине на 7 сентября

Автор
Г. Лубенец
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Курс валют Новость обновлена 06 сентября 2021, 22:47
Курс валют

НБУ обнародовал курс валют на 7 сентября.

Во вторник, 7 сентября, украинская гривна продолжает укрепляться относительно большинства популярных в Украине иностранных валют.

Соответствующая информация была обнародована пресс-службой Национального банка Украины.

Согласно его данным, доллар США потерял в стоимости 11 копеек, а евро целых 16.

Кроме того на пять копеек просел и польский злотый. Потерял в цене и британский фунт стерлингов, он опустился на 11 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлен на следующем уровне:

  • 1 доллар США = 26,8102 гривны;
  • 1 евро = 31,8063 гривны;
  • 1 злотый = 7,0346 гривны;
  • 10 российских рублей = 3,6746 гривны;
  • 1 фунт стерлингов = 37,1067 гривны.

Полный список выглядит следующим образом:

Курс валют в Украине на 7 сентября
Курс валют в Украине на 7 сентября

Как сообщалось ранее, в следующем году украинцам обещают поднять размер минимальной пенсии. По словам главы Минсоца Марины Лазебной, в 2022 году в Украине не останется пенсионеров, которые получали бы меньше 2000 гривен.

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