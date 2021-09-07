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Євро і долар продовжують падіння: курс валют в Україні на 7 вересня

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Курс валют Новина оновлена 06 вересня 2021, 22:47
Курс валют

НБУ оприлюднив курс валют на 7 вересня.

У вівторок, 7 вересня, українська гривня продовжує зміцнюватися щодо більшості популярних в Україні іноземних валют.

Відповідна інформація була оприлюднена прес-службою Національного банку України.

Згідно з його даними, долар США втратив у вартості 11 копійок, а євро цілих 16.

Крім того на п’ять копійок просів і польський злотий. Втратив в ціні й британський фунт стерлінгів, він опустився на 11 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

  • 1 долар США = 26,8102 гривні;
  • 1 євро = 31,8063 гривні;
  • 1 злотий = 7,0346 гривні;
  • 10 російських рублів = 3,6746 гривні;
  • 1 фунт стерлінгів = 37,1067 гривні.

Повний список виглядає наступним чином:

Курс валют в Україні на 7 вересня
Курс валют в Україні на 7 вересня

Як повідомлялося раніше, в наступному році українцям обіцяють підняти розмір мінімальної пенсії. За словами глави Мінсоцу Марини Лазебний, у 2022 році в Україні не залишиться пенсіонерів, які отримували б менш як 2000 гривень.

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