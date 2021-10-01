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Жилищная субсидия: на что можно потратить помощь от государства в 2021 году

Автор
Никита Синицин
Дата публикации
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Автор
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Срок подачи документов на субсидии истекает 1 октября Новость обновлена 01 октября 2021, 10:19
Срок подачи документов на субсидии истекает 1 октября

Перечень услуг, на которые предоставляется субсидия, время от времени меняется

В пятницу, 1 октября, истекает срок подачи документов на получение субсидии от государства для оплаты услуг ЖКХ. Актуальным становится вопрос — на что же можно потратить финансовую помощь. В Минсоцполитики поспешили дать ответ.

Как подчеркнули в ведомстве перечень жилищно-коммунальных услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии, определен статьей 5 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Время от времени этот перечень меняется.

В настоящий момент государство возмещает расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, а именно:

1) взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (счетчиков), абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также следующих жилищно-коммунальных услуг:

  • услуг по управлению многоквартирным домом;
  • услуг по поставке и распределению природного газа, поставки и распределения электрической энергии, поставки тепловой энергии, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами;

2) взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

3) на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также в Минсоцполитики напомнили, что жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Желающие получить субсидию могут самостоятельно посчитать свои доходы и определить, имеют ли они право на ее получение.

Теги:
#ЖКХ #Тарифы #Минсоцполитики #Субсидия
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