Жилищная субсидия: на что можно потратить помощь от государства в 2021 году

Перечень услуг, на которые предоставляется субсидия, время от времени меняется

В пятницу, 1 октября, истекает срок подачи документов на получение субсидии от государства для оплаты услуг ЖКХ. Актуальным становится вопрос — на что же можно потратить финансовую помощь. В Минсоцполитики поспешили дать ответ.

Как подчеркнули в ведомстве перечень жилищно-коммунальных услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии, определен статьей 5 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Время от времени этот перечень меняется.

В настоящий момент государство возмещает расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, а именно:

1) взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (счетчиков), абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также следующих жилищно-коммунальных услуг:

услуг по управлению многоквартирным домом;

услуг по поставке и распределению природного газа, поставки и распределения электрической энергии, поставки тепловой энергии, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами;

2) взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

3) на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также в Минсоцполитики напомнили, что жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Желающие получить субсидию могут самостоятельно посчитать свои доходы и определить, имеют ли они право на ее получение.