Житлова субсидія: на що можна витратити допомогу від держави у 2021 році

Перелік послуг, на які надається субсидія, час від часу змінюється

У п’ятницю, 1 жовтня, закінчується термін подачі документів на отримання субсидії від держави для оплати послуг ЖКГ. Актуальним стає питання — на що ж можна витратити фінансову допомогу. У Мінсоцполітики поспішили дати відповідь.

Як підкреслили у відомстві. перелік житлово-комунальних послуг, на які надаються житлові субсидії, визначений статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Час від часу цей перелік змінюється.

На цей час держава відшкодовує витрати на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, а саме:

1) внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (лічильників), абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг в багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також наступних житлово-комунальних послуг:

послуг з управління багатоквартирним будинком;

послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання і розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами;

2) внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг в багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрати на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ, житлово-будівельний (житловий) кооператив, і витрати на комунальні послуги в такому будинку;

3) на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також в Мінсоцполітики нагадали, що житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Ті, хто бажають отримати субсидію, можуть самостійно порахувати свої доходи та визначити, чи мають вони право на її отримання.