С 1 декабря Монобанк снижает размер кэшбека на 25%: что произошло

С декабря клиенты Монобанка будут получать меньше кешбэка

Первый мобильный банк в Украине — Monobank — переживает не лучшие времена, на него то и дело жалуются клиенты. Вдобавок, финучреждение заявило о снижении с 1 декабря на 25% размера кэшбека по операциям клиентов с карточками.

Как объяснили в Монобанке, кэшбек – это большая часть комиссии, полученной банком-эмитентом карточки, которой клиент расплачивается в банковском терминале. Комиссия обычно делится между банком-владельцем терминала и банком-эмитентом карты, а последний выдает ее в виде кэшбека владельцу карты.

Что произошло - объяснение Монобанка

«Под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины платежные системы Visa и MasterCard вынуждены были согласиться на постепенное снижение банковских комиссий. Первое снижение комиссий (на 25%) произошло 26 ноября, и мы, к сожалению, не можем сохранить текущие проценты по кэшбеку и милям», — так объясняет банк свое решение в сообщениях, рассылаемых своим клиентам.

Новые условия от Монобанка с 1 декабря

В Монобанке успокаивают, что «крупные торговцы пообещали снизить стоимость товаров». Однако в целом с 1 декабря кэшбек от Монобанка снизится на 25%, кроме категорий кэшбека от партнеров банка.

Отметим, украинцы то и дело сталкиваются с проблемами в банковском обслуживании.