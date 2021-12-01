Укр

С 1 декабря Монобанк снижает размер кэшбека на 25%: что произошло

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
96
Кэшбек до сих пор считался одной из главных фишек Монобанка Новость обновлена 01 декабря 2021, 07:55
Кэшбек до сих пор считался одной из главных фишек Монобанка

С декабря клиенты Монобанка будут получать меньше кешбэка

Первый мобильный банк в Украине — Monobank — переживает не лучшие времена, на него то и дело жалуются клиенты. Вдобавок, финучреждение заявило о снижении с 1 декабря на 25% размера кэшбека по операциям клиентов с карточками.

Как объяснили в Монобанке, кэшбек – это большая часть комиссии, полученной банком-эмитентом карточки, которой клиент расплачивается в банковском терминале. Комиссия обычно делится между банком-владельцем терминала и банком-эмитентом карты, а последний выдает ее в виде кэшбека владельцу карты.

Что произошло - объяснение Монобанка
Что произошло - объяснение Монобанка

«Под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины платежные системы Visa и MasterCard вынуждены были согласиться на постепенное снижение банковских комиссий. Первое снижение комиссий (на 25%) произошло 26 ноября, и мы, к сожалению, не можем сохранить текущие проценты по кэшбеку и милям», — так объясняет банк свое решение в сообщениях, рассылаемых своим клиентам.

Новые условия от Монобанка с 1 декабря
Новые условия от Монобанка с 1 декабря

В Монобанке успокаивают, что «крупные торговцы пообещали снизить стоимость товаров». Однако в целом с 1 декабря кэшбек от Монобанка снизится на 25%, кроме категорий кэшбека от партнеров банка.

Отметим, украинцы то и дело сталкиваются с проблемами в банковском обслуживании.

Теги:
#Банки #Банковская карта #Monobank
Политолог Михаил Чаплыга не ожидает никаких "майданов" в декабре
Политика
Жаркий декабрь Украины: каким будет последний месяца года для страны
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Политолог Михаил Чаплыга не ожидает никаких "майданов" в декабре
Жаркий декабрь Украины: каким будет последний месяца года для страны
Дата публикации
Категория
Количество госпитализаций выросло, по сравнению с предыдущим днем
Запорожье выбилось в лидеры смертности: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 1 декабря
Дата публикации
Категория
Постер программы "Украинской правды"
Искали замену Зеленскому? Ахметов находился в Вильнюсе в одно время с Гордоном, Аваковым, Комаровским и Шустером - расследование
Дата публикации
Категория
Какими ценами на газ для населения закончится год
Цены на газ с 1 декабря: сколько заплатим в последнем месяце года
Дата публикации
Категория
Кэшбек до сих пор считался одной из главных фишек Монобанка
С 1 декабря Монобанк снижает размер кэшбека на 25%: что произошло