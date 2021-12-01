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З 1 грудня Монобанк знижує розмір кешбеку на 25%: що сталося

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Кешбек досі вважався однією з головних фішок Монобанку Новина оновлена 01 грудня 2021, 07:55
Кешбек досі вважався однією з головних фішок Монобанку

З грудня клієнти Монобанку отримуватимуть менше кешбеку

Перший мобільний банк в Україні — Monobank — переживає не найкращі часи, на нього постійно скаржаться клієнти. Крім того, фінустанова заявила про зниження з 1 грудня на 25% розміру кешбеку за операціями клієнтів з картками.

Як пояснили в Монобанку, кешбек – це більшість комісії, отриманої банком-емітентом картки, якою клієнт розплачується у банківському терміналі. Комісія зазвичай ділиться між банком-власником терміналу та банком-емітентом картки, а останній видає її у вигляді кешбеку власнику картки.

Що сталося – пояснення Монобанку
Що сталося – пояснення Монобанку

«Під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України платіжні системи Visa та MasterCard змушені були погодитись на поступове зниження банківських комісій. Перше зниження комісій (на 25%) відбулося 26 листопада, і ми, на жаль, не можемо зберегти поточні відсотки за кешбеком та милями», — так пояснює банк своє рішення у повідомленнях, що розсилаються своїм клієнтам.

Нові умови від Монобанку з 1 грудня
Нові умови від Монобанку з 1 грудня

У Монобанку заспокоюють, що "великі торговці пообіцяли знизити вартість товарів". Проте загалом із 1 грудня кешбек від Монобанку знизиться на 25%, крім категорій кешбеку від партнерів банку.

Зазначимо, українці постійно стикаються з проблемами в банківському обслуговуванні.

Теги:
#Банки #Банківська картка #Monobank
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З 1 грудня Монобанк знижує розмір кешбеку на 25%: що сталося