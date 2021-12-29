Украинцев с 1 января обложат еще одним налогом: кому придется "вывернуть карманы"

Минимум на 20% подорожают электронные услуги для украинцев в 2022 году

Уходящий 2021 год в Украине прошел под аккомпанемент постоянных попыток власти увеличить налоги. Частично, как, например, с законопроектом 5600, это удалось. В других направлениях власть только планирует ужесточить контроль за доходами граждан, чтобы заставить платить больше налогов.

Что случится

В частности, уже первый день 2022 года ознаменуется появлением нового налога и в связи с этим — удорожанием IT-услуг для украинцев.

Еще 2 октября 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4184, которым предлагалось обложить НДС компании-нерезиденты, оказывающие услуги для украинцев.

По замыслу автора проекта, оказывая электронные услуги в сети интернет, такие мировые корпорации, как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft и Netflix, подпадают под действие украинского законодательства и должны регистрироваться как плательщики НДС в Украине.

Законопроект, хотя и не без проблем, прошел оба чтения и был подписан президентом Владимиром Зеленским в июне текущего года.

Почему электронные услуги подорожают

Подписанный главой государства документ предполагал, что все оказываемые украинцам онлайн-услуги, как-то просмотр фильмов или фотографий на сетевых ресурсах, покупка электронных книги, прослушивание аудио, виртуальная азартная игра, онлайн-реклама и прочее, облагается НДС в размере 20%.

Проще говоря, все получаемые украинцами электронные услуги в сети Интернет подорожают на 20% уже с 1 января 2022 года, поскольку именно в этот день вступит в силу принятый летом закон.

Впрочем, если вы зарегистрированы как частный предприниматель-плательщик НДС, то платить налог как часть услуги от транснациональной компании вы не будете, утверждает экономист Алексей Кущ в своем блоге для "Фокуса".

Авторы закона планируют, что уже в 2022 году в госбюджет от налога на Google поступит порядка 3 млрд грн.

Надо сказать, что "налог на Google" будет не единственным, направленным на налогообложение в цифровой схеме. Ранее Верховная Рада поддержала законопроект о виртуальных активах. Тем самым в Украине легализуется криптовалюта и облагается налогами.