Українців з 1 січня обкладуть ще одним податком: кому доведеться "вивернути кишені"

Мінімум на 20% подорожчають електронні послуги для українців у 2022 році

2021 рік, що минає, в Україні пройшов під акомпанемент постійних спроб влади збільшити податки. Частково, як, наприклад, із законопроектом 5600, це вдалося. В інших напрямках влада лише планує посилити контроль за доходами громадян, щоб змусити сплачувати більше податків.

Що станеться

Зокрема, вже перший день 2022 року ознаменується появою нового податку і через це — подорожчанням IT-послуг для українців.

Ще 2 жовтня 2020 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект№4184, яким пропонувалося обкласти ПДВ компанії-нерезиденти, які надають послуги для українців.

За задумом автора проекту, надаючи електронні послуги в Інтернеті, такі світові корпорації, як Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft і Netflix, підпадають під дію українського законодавства і повинні реєструватися як платники ПДВ в Україні.

Законопроект, хоч і не без проблем, пройшов обидва читання та був підписаний президентом Володимиром Зеленським у червні поточного року.

Чому електронні послуги подорожчають

Підписаний главою держави документ припускав, що всі онлайн-послуги, які надаються українцям, як-то перегляд фільмів або фотографій на мережевих ресурсах, покупка електронних книг, прослуховування аудіо, віртуальна азартна гра, онлайн-реклама та інше, обкладається ПДВ у розмірі 20%.

Простіше кажучи, всі електронні послуги, що отримуються українцями, в мережі Інтернет подорожчають на 20% вже з 1 січня 2022 року, оскільки саме в цей день набуде чинності прийнятий влітку закон.

Втім, якщо ви зареєстровані як приватний підприємець-платник ПДВ, то сплачувати податок як частину послуги від транснаціональної компанії ви не будете, стверджує економіст Олексій Кущ у своєму блозі для "Фокусу".

Автори закону планують, що вже у 2022 році до держбюджету від податку на Google надійде близько 3 млрд грн.

Треба сказати, що "податок на Google" буде не єдиним, спрямованим на оподаткування у цифровій сфері. Раніше Верховна Рада підтримала законопроект про віртуальні активи. Тим самим в Україні легалізується криптовалюта та оподатковується.