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Доллар и евро стремительно дорожают: курс валют на 14 января

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курсы валют на 14 января
Курсы валют на 14 января

Нацбанк обновил курс валют на пятницу

В пятницу, 14 января, доллар США будет стоить 27 гривен 74 копеек, что на три копейки больше, чем вчера. Евро также подорожал и теперь его цена составляет 31 гривну 78 копеек, что аж на 30 копеек больше по сравнению с данными вчерашних банковских суток.

Указанную информацию Главный регулятор страны – Национальный банк, обнародовал на своей официальной странице.

Так, согласно с данным НБУ, польский злотый в пятницу подорожает на 7 копеек. Британский фунт стерлингов поднялся в цене еще на 26 копеек по сравнению с украинской национальной валютой, а российский рубль теперь будет стоить 3 гривны 67 копеек, что на 5 копеек дешевле, чем в четверг.

Цены на иностранную валюту теперь выглядят так:

  • 1 доллар США – 27,73 грн (в четверг – 27,70 грн);
  • 1 евро — 31,78 грн (вчера — 31,48 грн);
  • 1 злотый — 7,01 грн (накануне — 6,94 грн);
  • 10 российских рублей – 3,67 грн (ранее – 3,72 грн);
  • 1 фунт стерлингов — 38,04 грн (за прошедшие сутки — 37,78 грн).

Курсы валют от Национального банка страны на пятницу, 14 января:

Курсы валют на 14 января
Курсы валют на 14 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине изменили условия растаможки "евроблях". Как теперь украинцы будут оформлять зарубежные автомобили и кому пообещали льготы, можно узнать в материале ЗДЕСЬ.

Теги:
#Курс #Курс гривни #Курс валют #Курс доллара #Курс евро
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