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Долар та євро стрімко дорожчають: курс валют на 14 січня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Курси валют на 14 січня
Курси валют на 14 січня

Нацбанк оновив курс валют на п'ятницю

У п'ятницю, 14 січня, долара США коштуватиме 27 гривень 74 копійок, що на три копійки більше, аніж учора. Євро також подорожчав і тепер його ціна складає 31 гривню 78 копійок, що аж на 30 копійок більше в порівнянні з даними учорашньої банківської доби.

Вказану інформацію Головний регулятор країни — Національний банк, оприлюднив на своїй офіційній сторінці.

Так, згідно з даними НБУ, польський злотий у п'ятницю здорожчає на 7 копійок. Британський фунт стерлінгів піднявся ще на 26 копійок в порівнянні з українською національною валютою, а російський рубль тепер коштуватиме 3 гривні 67 копійок, що 5 копійок дешевше, аніж у четвер.

Ціни на іноземну валюту тепер виглядають так:

  • 1 долар США — 27,73 грн (у четвер — 27,70 грн);
  • 1 євро — 31,78 грн (учора — 31,48 грн);
  • 1 злотий — 7,01 грн (напередодні — 6,94 грн);
  • 10 російських рублів — 3,67 грн (раніше — 3,72 грн);
  • 1 фунт стерлінгів — 38,04 грн (минулої доби — 37,78 грн).

Курси валют від Національного банку країни на п'ятницю, 14 січня:

Курси валют на 14 січня
Курси валют на 14 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні змінили умови розмитнення "євроблях". Як тепер українці оформлюватимуть закордонні автівки та кому пообіцяли пільги можна дізнатись в матеріалі ТУТ.

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#Курс #Курс гривні #Курс валют #Курс долара #Курс євро
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