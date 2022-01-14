Долар та євро стрімко дорожчають: курс валют на 14 січня

Нацбанк оновив курс валют на п'ятницю

У п'ятницю, 14 січня, долара США коштуватиме 27 гривень 74 копійок, що на три копійки більше, аніж учора. Євро також подорожчав і тепер його ціна складає 31 гривню 78 копійок, що аж на 30 копійок більше в порівнянні з даними учорашньої банківської доби.

Вказану інформацію Головний регулятор країни — Національний банк, оприлюднив на своїй офіційній сторінці.

Так, згідно з даними НБУ, польський злотий у п'ятницю здорожчає на 7 копійок. Британський фунт стерлінгів піднявся ще на 26 копійок в порівнянні з українською національною валютою, а російський рубль тепер коштуватиме 3 гривні 67 копійок, що 5 копійок дешевше, аніж у четвер.

Ціни на іноземну валюту тепер виглядають так:

1 долар США — 27,73 грн (у четвер — 27,70 грн);

1 євро — 31,78 грн (учора — 31,48 грн);

1 злотий — 7,01 грн (напередодні — 6,94 грн);

10 російських рублів — 3,67 грн (раніше — 3,72 грн);

1 фунт стерлінгів — 38,04 грн (минулої доби — 37,78 грн).

Курси валют від Національного банку країни на п'ятницю, 14 січня:

Курси валют на 14 січня

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