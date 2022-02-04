Украинка через суд добилась компенсации за "фальшивый долг": как ей это удалось

Суд Днепропетровска постановил заплатить компенсацию за незаконное нанесение исполнительной надписи нотариуса на 43 тысячи гривен

В Украине процветает мошенническая сфера в ходе которой с украинцев через суд пытаются получить несуществующие долги.

Как работают мошенники

По словам юристов, часто банки давали своим клиентам средства в долг на основании заполненных анкет, без заключения формальных кредитных договоров. В итоге, законным образом получить деньги в случае их невозвращения у банка возможности не было. Затем такие долги продавались факторинговым компаниям, а последние при помощи "своих" нотариусов делают исполнительные надписи по таким клиентам, что по сути является незаконным.

Расчет у подобных "схемщиков" простой – как правило, у человека требуют 10-20 тысяч гривен, в надежде, что человек предпочтет отдать их, чем идти в суд и платить адвокату те же 10-15 тысяч в виде гонорара.

Однако факторинговая фирма "Вердикт капитал" сделал у нотариуса из Броваров исполнительную надпись на 43 400 гривен в отношении жительницы города Днепр. Последняя, однако, предпочла не решать вопрос "миром", а подать в суд.

Что такое исполнительная надпись нотариуса

Согласно украинскому законодательству нотариус имеет право поставить свою исполнительную надпись, фактически, распоряжение о принудительной передаче или возвращении имущества кредитору или принудительного взыскания денег в пользу кредитора. Производиться это должно на основании документов, которые бы удостоверяли неисполнение одной из сторон своих обязательств, однако их срок давности ограничивается 3 годами.

При этом наложение исполнительной надписи можно оспорить в суде, а срок действия ограничивается 1 годом.

Суд решил по-другому

В декабре 2021 года Амуро-Нижнеднепровский райсуд Днепропетровска (да, суд так называется, несмотря на декоммунизацию — Ред.) признал указанную исполнительную надпись нотариуса такой, которая не подлежит исполнению.

Суд постановил - долга нет

Спустя месяц тот же суд принял дополнительное решение, которым обязал факторинговую фирму выплатить в пользу истца 25 тысяч гривен.

Факторинговая фирма должна заплатить 25 тысяч

Тем временем в Украине усложнили "промысел" для банковских мошенников — в приложении "Дия" запустили оповещение про проверку кредитной истории или новом взятии займа, что поможет бороться с мошенниками.