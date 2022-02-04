Українка через суд домоглася компенсації за "фальшивий борг": як їй це вдалося

Суд Дніпропетровська ухвалив заплатити компенсацію за незаконне завдання виконавчого напису нотаріуса на 43 тисячі гривень

В Україні процвітає шахрайська сфера, в ході якої з українців через суд намагаються отримати неіснуючі борги.

Як працюють шахраї

За словами юристів, часто банки давали своїм клієнтам кошти у борг на підставі заповнених анкет, без укладання формальних кредитних договорів. У результаті законним чином отримати гроші у разі їх неповернення у банку можливості не було. Потім такі борги продавалися факторинговим компаніям, а останні за допомогою своїх нотаріусів роблять виконавчі написи за такими клієнтами, що по суті є незаконним.

Розрахунок у подібних "схемників" простий — як правило, у людини вимагають 10-20 тисяч гривень, сподіваючись, що людина воліє за краще віддати їх, ніж йти до суду і платити адвокату ті ж 10-15 тисяч у вигляді гонорару.

Проте факторингова фірма "Вердикт капітал" зробила у нотаріуса з Броварів виконавчий напис на 43 400 гривень щодо мешканки міста Дніпро. Остання, однак, вирішила не вирішувати питання "мирно", а подати до суду.

Що таке виконавчий напис нотаріуса

Відповідно до законодавства нотаріус має право поставити свій виконавчий напис, фактично, розпорядження про примусову передачу або повернення майна кредитору або примусового стягнення грошей на користь кредитора. Відбуватися це має виходячи з документів, які б засвідчували невиконання однієї зі сторін своїх зобов’язань, проте термін давності дії цих документів обмежується 3 роками.

Крім того, накладення виконавчого напису можна оскаржити у суді, а термін дії напису обмежується 1 роком.

Суд вирішив по-іншому

У грудні 2021 року Амуро-Нижньодніпровський райсуд Дніпропетровська (так, суд так називається, незважаючи на декомунізацію — Ред.) визнав вказаний виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Суд ухвалив — боргу немає

Через місяць той самий суд ухвалив додаткове рішення, яким зобов’язав факторингову фірму виплатити на користь позивача 25 тисяч гривень.

Факторингова фірма має заплатити 25 тисяч

Тим часом в Україні ускладнили "промисел" для банківських шахраїв — у додатку "Дія" запустили сповіщення про перевірку кредитної історії або нове взяття позики, що допоможе боротися з шахраями.