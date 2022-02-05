Важные цифры 2022 года: что изменится для ФОПов 1-й группы

Главные даты и цифры, которые нужно помнить ФОПам 1-й группы

За последние годы Налоговое законодательство Украины претерпело большое количество изменений, касающихся правил налогообложения и контроля за деятельностью ФОПов. В 2022 году украинцев, которые занимаются или планируют заняться предпринимательством, также ожидает ряд изменений.

Кроме того, что обязательным условием для физических лиц-предпринимателей в Украине стало наличие кассового аппарата, изменились и даты подачи отчетностей, а также суммы налога.

Для предпринимателей 1-й первой группы "Телеграф" подготовил подборку всех важных цифр, которые нужно знать в 2022 году.

Все, что важно знать предпринимателям в 2022 году

Что касается сумм налога, то для предпринимателей групп они совершенно разные. Различаются также и сроки подачи документов. К примеру, налоговые декларации ФОП первой и второй групп должны сдавать до 1 марта, а вот предприниматели третьей группы – до 9 ноября.

Подробнее просмотреть важные даты, которые должен знать каждый предприниматель, принадлежащий первой группе, можно ниже:

Важные цифры для предпренимателей

Также добавим, что при подаче заявления на регистрацию ФОП добавьте к нему заявление по применению упрощенной системы налогообложения.

Следует отметить, что "старшим" группам, как 2-ой, так и 3-ей, разрешается переход на первую. Главным требованием является то, чтобы показатель деятельности отвечал требованиям работы: торговля в розницу с торговых мест на рынках (НЕ магазин!) или предоставлять бытовые услуги исключительно населению. То есть, если при подаче заявления вы укажете в нем один из видов деятельности, которым заниматься на первой группе нельзя, то единщиком вас не зарегистрируют.

Более подробно ознакомиться со всеми требованиями для физических лиц-предпринимателей в текущем году можно ознакомиться в материале "Телеграфа": "Календарь выплат и дать повышение налогов в 2022 году – все, что нужно знать ФОПам ".

Также напомним, что с 1 января большинство предпринимателей обязали перейти на работу с регистратором расчетных операций, однако из-за массовых подключений РРО у ФЛП возникла масса трудностей.