Календарь выплат и даты повышения налогов в 2022 году - все, что нужно знать ФОПам

Основные цифры для физических лиц-предпринимателей (ФОП на украинском).

Украинцы в 2022 году столкнутся с рядом новшеств в сфере налогообложения. Одним из них станет введение обязательных кассовых аппаратов.

Чтобы облегчить жизнь ФОП различных групп "Телеграф" подготовил инфографику с основными цифровыми показателями, важными для отчетности, а также налоговый календарь на 2022 год.

Один из важнейших показателей — минимальная зарплата, которая на начало года составляет 6500 грн, а в октябре повысится. Вслед за ней вырастут и платежи в бюджет Украины.

Важные цифры 2022 года для предпринимателей

Для предпринимателей 1-3 группы отличаются суммы налогов и сроки подачи документов. Например, налоговую декларацию для 1 и 2 группы необходимо подать до 1 марта. С важными датами вы можете ознакомиться в календаре ниже, который составлен на основе данных Государственной налоговой службы.

Календарь для ФОП 1 группы

Календарь для ФОП 2 группы

Календарь для ФОП 3 группы

Ранее "Телеграф" писал про инициативу о закреплении в законе понятия "домохозяйство" со льготами в налогообложении. Законопроект о семейном налогообложении находится на рассмотрении в Верховной Раде. Он подразумевает возможность вести экономическую деятельность без регистрации ФОП.