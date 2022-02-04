Календарь выплат и даты повышения налогов в 2022 году - все, что нужно знать ФОПам
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Основные цифры для физических лиц-предпринимателей (ФОП на украинском).
Украинцы в 2022 году столкнутся с рядом новшеств в сфере налогообложения. Одним из них станет введение обязательных кассовых аппаратов.
Чтобы облегчить жизнь ФОП различных групп "Телеграф" подготовил инфографику с основными цифровыми показателями, важными для отчетности, а также налоговый календарь на 2022 год.
Один из важнейших показателей — минимальная зарплата, которая на начало года составляет 6500 грн, а в октябре повысится. Вслед за ней вырастут и платежи в бюджет Украины.
Для предпринимателей 1-3 группы отличаются суммы налогов и сроки подачи документов. Например, налоговую декларацию для 1 и 2 группы необходимо подать до 1 марта. С важными датами вы можете ознакомиться в календаре ниже, который составлен на основе данных Государственной налоговой службы.
Ранее "Телеграф" писал про инициативу о закреплении в законе понятия "домохозяйство" со льготами в налогообложении. Законопроект о семейном налогообложении находится на рассмотрении в Верховной Раде. Он подразумевает возможность вести экономическую деятельность без регистрации ФОП.
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