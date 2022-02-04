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Календарь выплат и даты повышения налогов в 2022 году - все, что нужно знать ФОПам

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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В 2022 году суммы налогов будут меняться Новость обновлена 04 февраля 2022, 12:18
В 2022 году суммы налогов будут меняться

Основные цифры для физических лиц-предпринимателей (ФОП на украинском).

Украинцы в 2022 году столкнутся с рядом новшеств в сфере налогообложения. Одним из них станет введение обязательных кассовых аппаратов.

Чтобы облегчить жизнь ФОП различных групп "Телеграф" подготовил инфографику с основными цифровыми показателями, важными для отчетности, а также налоговый календарь на 2022 год.

Один из важнейших показателей — минимальная зарплата, которая на начало года составляет 6500 грн, а в октябре повысится. Вслед за ней вырастут и платежи в бюджет Украины.

Важные цифры 2022 года для предпринимателей
Важные цифры 2022 года для предпринимателей

Для предпринимателей 1-3 группы отличаются суммы налогов и сроки подачи документов. Например, налоговую декларацию для 1 и 2 группы необходимо подать до 1 марта. С важными датами вы можете ознакомиться в календаре ниже, который составлен на основе данных Государственной налоговой службы.

Календарь для ФОП 1 группы
Календарь для ФОП 1 группы
Календарь для ФОП 2 группы
Календарь для ФОП 2 группы
Календарь для ФОП 3 группы
Календарь для ФОП 3 группы

Ранее "Телеграф" писал про инициативу о закреплении в законе понятия "домохозяйство" со льготами в налогообложении. Законопроект о семейном налогообложении находится на рассмотрении в Верховной Раде. Он подразумевает возможность вести экономическую деятельность без регистрации ФОП.

Теги:
#Налоги #Предприниматели #Календарь #ФЛП
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